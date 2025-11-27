„Манифестирай с благодарност“ – д-р Стояна Нацева и Академия „Щастлив живот“ подготвят 25-часово трансформационно шоу и опит за два световни рекорда

Остават само 24 дни до едно от най-мащабните и вдъхновяващи събития в България – Най-дългото трансформационно шоу в света „Манифестирай с благодарност“, организирано от д-р Стояна Нацева и Академия „Щастлив живот“.

Събитието ще се проведе на 21–22 декември 2025 г. и обещава да остане в историята като уникално преживяване, което събира в едно пространство повече от сто души в продължение на цели 25 часа.

Това няма да бъде просто уъркшоп, семинар или лекция – това ще бъде преход.

Преход от хаос към яснота, от страх към стабилност, от умора към сила, от миналото към бъдещето, от „не мога“ към „време е“.

25 часа дълбоко потапяне

Д-р Стояна Нацева – психолог, преподавател, автор и създател на множество трансформационни програми – ще води участниците през серия от дълбоки процеси, практики, осъзнавания и освобождавания. Тя ще бъде до тях без прекъсване през цялото 25-часово преживяване, създавайки поле, посветено на благодарността, ясното намерение и новото начало.

„Ще затваряме старото. Ще отваряме нови врати. Ще преподреждаме вътрешната биография“ – споделя д-р Нацева.

Специални гости и артистична програма

Събитието ще бъде подкрепено от над 20 звездни изпълнители, които ще поддържат атмосферата и енергията през цялото време чрез музика, артистични прояви и креативни формати.

Сред тях ярко изпъква името на Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и поп изпълнител, който ще бъде специален гост и водещ на събитието. Той ще представи свои песни и ще допринесе за емоционалния заряд на нощта.

„Благодаря на д-р Стояна Нацева за поканата и доверието. За мен е огромна чест и удоволствие да бъда част от това вдъхновяващо преживяване и от опита за два световни рекорда“ – споделя той.

Опит за два световни рекорда

Събитието ще бъде официален опит за вписване в:

Световните рекорди на Guinness – Най-дълго трансформационно шоу по благодарност

Световната книга на рекордите

Така „Манифестирай с благодарност“ се превръща не само в личен, но и в исторически момент както за България, така и за международната общност.

Защо това събитие е различно?

Защото съчетава наука, психология, духовни практики, изкуство и дълбока човешка свързаност в един уникален формат.

Защото е мислено като пространство за вътрешна трансформация.

И защото е създадено да остави следа.

Записване и контакт:

Резервации: happylifeacademy.eu — „25-часово трансформационно шоу“

Телефон: 0879 222 036

