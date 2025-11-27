четвъртък, ноември 27, 2025
Региона

В Шумен започва приемът на документи от таксиметровите превозвачи

Община Шумен информира таксиметровите превозвачи, че от 1 декември 2025 г. започва приемът на документи за издаване на разрешителни за таксиметров превоз за 2026 г.

Документите се подават на гише №3 в Община Шумен, като те следва да са съгласно чл. 24а. от Закона за автомобилните превози.

Припомняме, че от 1 ноември тази година влезе в сила Решението на Общинския съвет за новия размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници, който е в размер на 400 лв.

