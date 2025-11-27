Обучават 20 ученици-доброволци в разпознаване на рисково поведение сред връстниците си

Фокусът е върху рисковете в мрежата и опасността от попадане в трафик на хора

20 ученици-доброволци към дирекция „Превенции“ в Община Варна, започнаха двудневно обучение на тема „Ролята на връстниците в разпознаването и превенцията на рисково поведение: Независими в мрежата“. То е в изпълнение на Програмата за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Варна за 2025 г., Раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на „Програма за превенции на рисковото поведение сред ученици 8-12 клас“. Организатори са общинската дирекция „Превенции“, МКБТХ Варна, съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).

Програмата обхваща младежи-доброволци от варненските училища, в които има разкрити превантивни клубове, както и професионалисти, работещи с деца. Целите на обучението са чрез прилагане на връстников подход да бъдат информирани възможно най-голям брой младежи за най-големите рискове от трафик на хора и да бъдат запознати с основните опасности в мрежата. Доброволците ще бъдат обучени още да разпознават рисково поведение онлайн, включително свързано с попадане в трафик на хора.

Сред целите на програмата са още развиване на стратегии за превенция и реакция при риск от трафик на хора и проблеми онлайн. Ще бъдат надградени и уменията на участниците да презентират и дискутират по тези теми.

В петък – 28.11.2025 г., ще се проведе обучение на 25 професионалисти – председатели и секретари на МКБППМН от Варна, обществени възпитатели, социални работници и инспектори „Детска педагогическа стая“ – на тема: „Инструменти за превенция на агресията: позитивна комуникация, управление на стрес и работа с конфликтни ситуации при деца и младежи“. Неговата цел е да запознае участниците с тенденциите и новите фактори за агресивното поведение при децата; развиване на умения за позитивна комуникация и емпатия; изграждане на стратегии за справяне с конфликтни ситуации без насилие; формиране на навици за самоконтрол и емоционална регулация. Водещ на обученията е Антоанета Василева, първи вицепрезидент на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

