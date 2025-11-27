В Киргизия се провежда среща на върха на ОДКБ в разширен състав

В Бишкеке проходит заседание саммита ОДКБ в расширенном составе с участием президента Владимира Путина.

На мероприятии также присутствуют лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Лидерите ще обобщят резултатите от работата на ОДКБ в междусесийния период и ще разгледат проблеми на международната и регионалната сигурност. Путин ще разкаже за приоритетните направления на председателството на Русия в организацията.

Президентите също така ще подпишат пакет от документи, включително заключителна декларация, в която ще фиксират единния подход на страните по ключови въпроси.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Путин работи в Бишкек от 25 до 27 ноември. По-рано той проведе преговори с Жапаров и Лукашенко. По итоги на пътуването президентът ще се срещне с медиите.

източник: ria.ru





Facebook

Twitter



Shares