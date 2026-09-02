Училищата и детските градини в Свищов са готови за новата учебна година

Общината проведе традиционните работни срещи с директорите преди началото на учебната 2026/2027 година

Детските градини и училищата в община Свищов са готови да посрещнат началото на учебната 2026/2027 година. Това стана ясно след традиционните работни срещи на ръководството на общината с директорите на образователните институции в навечерието на 15 септември.

По време на разговорите беше направен преглед на материално-техническата база, кадровата обезпеченост, отоплението през зимния сезон, транспорта на пътуващите ученици, организацията на храненето и доставката на учебници и учебни материали.

Осигурени са транспорт, кадри и отопление

Според направения преглед материалната база е приведена в съответствие с нормативните изисквания, необходимите кадри са осигурени, а транспортът на всички пътуващи ученици е организиран.

Предприети са и необходимите мерки за отоплението и нормалното функциониране на детските градини и училищата през предстоящия зимен сезон.

Работните срещи са част от установената практика за координация между Община Свищов и ръководствата на образователните институции. Те дават възможност непосредствено преди първия учебен ден да бъдат обсъдени актуалните потребности и задачите за предстоящата година.

В края на срещите кметът д-р Генчо Генчев и заместник-кметът д-р Анелия Димитрова пожелаха на директорите, педагогическите специалисти и всички служители в образователната система успешна и ползотворна учебна година.