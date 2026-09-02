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Региона

Плевен събира най-добрите млади тенисисти на турнир „Мастърс“

Недялко Тенев

16 момичета и 16 момчета до 8-годишна възраст ще участват в 15-ото издание на регионалния турнир

Регионален турнир по тенис на корт „Мастърс“ за момчета и момичета до 8 години ще се проведе от 4 до 6 септември на тенис кортовете в комплекс „Копитото“ на ул. „Цар Самуил“ №72 в Плевен.

Състезанието се организира от Сдружение Тенис клуб „Плевен – ПСК“ и е включено в Спортния календар на Община Плевен за 2026 г., както и в календара на Българската федерация по тенис.

Турнирът се провежда за 15-а поредна година

Официалното откриване е на 4 септември от 15:00 часа. Срещите на 5 и 6 септември ще започват в 9:00 часа, а закриването и награждаването на победителите е планирано за около 16:00 часа на 6 септември.

В надпреварата ще участват най-добрите състезатели от регионалните първенства в страната във възрастовата група до 8 години – 16 момичета и 16 момчета, сред които и деца с „уайлд карти“.

Мачовете ще започнат в групи от по четирима състезатели по системата „всеки срещу всеки“, след което ще се проведат фазите за определяне на призовите места.

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