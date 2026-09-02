Русе празнува торта „Гараш“ с два дни шоколад, музика и кулинарни предизвикателства

Петото издание на празника ще се проведе на 19 и 20 септември с концерти, сладкарски демонстрации, детски занимания и безплатни туристически обиколки

Русе ще посвети два дни на един от своите най-разпознаваеми сладки символи. Петото издание на Празника на торта „Гараш“ ще се проведе на 19 и 20 септември, като централната част на града ще се превърне в сцена за кулинарни демонстрации, музика, изкуство и забавления за цялото семейство.

Събитията ще бъдат разположени на няколко локации около площад „Свобода“, Доходното здание и Държавна опера – Русе.

Конкурс за най-добра торта и концерт на Queen Sensation

Празникът започва на 19 септември от 10:00 часа с официално откриване пред сградата на Общината. По същото време стартира и конкурсът за най-добра торта „Гараш“ в три категории – традиционна, нетрадиционна и домашна. Посетителите ще могат да наблюдават сладкарски демонстрации и да опитат от творенията на участниците.

През деня ще има детски мастър клас с шеф Иван Александров, творчески работилници, базар на ръчно изработени изделия, занимания за деца и безплатни пешеходни туристически обиколки на Русе.

От 17:00 часа в Доходното здание ще бъде прожектиран безплатно детският български филм „Ема и Шоколандия“. Вечерта продължава с DJ Groovy George, а от 20:00 часа Queen Sensation ще изнесе концерт. Финалът на първия ден ще бъде поставен с лазерно шоу на Анди Фолкнър.

Шоколадови експерименти и концерт на Роби

На 20 септември празникът продължава с поредица от кулинарни демонстрации. Шеф Дария Русанова, шеф Светлана Генова, шеф Иван Сарамандов, шеф Томас Юит, шеф Момчил Кирилов, шеф Михаил Найденов и шеф Иван Александров ще представят различни сладкарски техники и шоколадови експерименти, част от които ще включват и публиката.

В 15:00 часа ще бъдат обявени победителите в конкурса за най-добра торта „Гараш“.

Вечерната програма започва в 19:00 часа с DJ Groovy George. Предвидени са още танцовият спектакъл „Пулсът на деня“ на възпитаници на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ и изпълнения на Кристиян Илков. От 20:00 часа концерт на Роби ще постави финала на двудневния празник.

Пълната програма на Празника на торта „Гараш“ е публикувана от Община Русе.