Тракийски университет организира кандидатстудентски курс по обща езикова култура

Тракийски университет – Стара Загора организира кандидатстудентски курс по обща езикова култура, насочен към кандидат-студенти, които желаят целенасочена и систематизирана подготовка за кандидатстудентския изпит по български език и литература.

Курсът ще се проведе онлайн чрез платформата Google Classroom, с хорариум от 30 учебни часа, и е планиран за 28 февруари, 7 и 14 март 2026 г. Таксата за участие е 330 лева.

Обучението е съобразено с актуалните изисквания на Министерството на образованието и науката за учебната програма по български език и литература. Акцентът е поставен върху актуализираните правописни правила, пунктуационната и непунктуационната употреба на запетаята, дефиса и дългото тире, както и върху корекцията на най-често допусканите стилистични грешки в кандидатстудентските текстове през последните години.

Курсът допълва и разширява подготовката на кандидат-студентите за държавния зрелостен изпит по български език и литература и обхваща и двете части на изпитната работа – задача за редактиране на текст и съставяне на текст по конкретна тема. Обучението ще завърши с пробен тест, аналогичен по форма на кандидатстудентския изпит.

Подробна информация за условията за участие, сроковете и регистрацията е публикувана на официалния сайт на Тракийски университет – Стара Загора:

https://trakia-uni.bg/bg/ksaas/

Контакти за допълнителна информация:

042/673 021; 042/699 208

priem@trakia-uni.bg

