46 състезатели и 3 отбора в надпреварата за „Спортист на годината 2025“
На 17 декемврив 18:00 ч. в ГХГ „Пловдив 2019 г.“, Община Пловдив ще отличи най-успешните си спортисти, треньори и спортни деятели на тържествената церемония „Спортист на годината“.
В тазгодишното издание на инициативата в надпреварата участват общо 46 състезатели и 3 отбора, номинирани за своите изключителни постижения през календарната година.
„Спортист на годината“ е утвърдена инициатива на Община Пловдив, която има за цел да отдаде заслужено признание на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни журналисти от територията на общината за постигнати високи резултати на национално, европейско и световно ниво.
Тазгодишното издание се отличава с няколко важни нововъведения. За първи път ще бъде изготвено класиране в категория „Млад спортен талант“, като ще бъдат отличени състезателите от 1-во до 10-о място. Друга новост е въвеждането на приз в колективния спорт – „Отбор на годината“, с който ще бъде отличен най-успешният пловдивски тим.
В традиционната категория „Мъже и жени“ се запазва класирането от 1-во до 10-о място.
Изборът на отличените се осъществява чрез анкетно гласуване, като право на вот имаха спортни журналисти от пловдивски медии и президентите на спортните клубове с номинирани състезатели. Номинациите са подадени съобразно постиженията на спортистите на европейски и световни първенства през 2025 г.
Съгласно регламента, треньорите на спортистите, класирани на призовите места, автоматично получават същото класиране и също ще бъдат наградени.
Тази година Община Пловдив ще връчи специален плакет на спортисти в неравностойно положение, представители на шест спортни клуба. Освен това ще бъде присъдена почетна грамота на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив за изключителния му принос към развитието на спорта при деца със специални образователни потребности.
Ето и номинациите за 2025 г.:
Категория „Мъже/жени“:
- Божидар Виталий Михайлович – АСТК „Тракия“
- Бранимир Христов – СККК „Чипилски“
- Борислава Иванова – Аеробика АМД
- Виктория Радева – СШК „Марица“
- Диан Пампорджиев – СКВТ „Марица“
- Джесика Иванова – СКВТ „Марица“
- Иванка Попова – АСКК „Тракия“ Пловдив
- Ивайло Тисов – СКБ „Локомотив“ (борба)
- Кирил Киров – АСК „Тракия“
- Кристиан Василев – ГК „Черпоков“
- Лидия Ненчева – АСК „Тракия“
- Лилия Антонова Митрева – АСТК „Тракия“
- Манол Велков – АСКК „Тракия“ Пловдив
- Янаки Милев – ТК „Локо – 98“
- Антонио Папазов, Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД
- Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД
- Ива Дудова – ВК „Марица“ Пловдив
- Николай Драганов – СК „Терес“
- Мария Петрова – СК „Терес“
Категория „Млад спортен талант“:
- Бояна Костадинова – СКВТ „Марица“
- Виктор Бонев – АСК „Тракия“
- Виктор Костадинов – СКВТ „Марица“
- Габриела Трайкова – СКХГ „Брилянт“
- Есад Бозали – СКБ „Локомотив“ (борба)
- Ива Деливерска – СКЛА „Енерджи“
- Ивайло Митовски – СК „Сейкен“
- Манол Велков – АСКК „Тракия“ Пловдив
- Николай-Томас Георгиев – ССКФ „Пловдив БГ“
- Радослав Димов – СКВТ „Марица“
- Росица Теодорова Благоева – АСТК „Тракия“
- Радостина Ангелова – СККК „Тракия“
- Петър Чавдаров Грошев – АСТК „Тракия“
- Христо Челибийски – СКБ „Локомотив“ (борба)
- Елисавета Сариева, Александра Китипова, Дарина Нанева – ВК „Марица“ Пловдив
- Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова – Аеробика АМД
- Виктория Крушарска – Аеробика АМД
- Елизара Янева – ТК „Макс Про“
- Росица Гулева – СК „Олимпик 2019“
- Владимир Атанасов – СК „Олимпик 2019“
Категория „Отбор на Пловдив“ за 2025 г.“:
- ВК „Марица“ Пловдив (волейбол) – треньор Ахметджан Ершимшек
- ВК „Локомотив Авиа“ Пловдив (волейбол) – треньор Найден Найденов
- БК „Локомотив“ Пловдив (баскетбол) – треньор Димитър Чанков