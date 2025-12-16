46 състезатели и 3 отбора в надпреварата за „Спортист на годината 2025“

На 17 декемврив 18:00 ч. в ГХГ „Пловдив 2019 г.“, Община Пловдив ще отличи най-успешните си спортисти, треньори и спортни деятели на тържествената церемония „Спортист на годината“.

В тазгодишното издание на инициативата в надпреварата участват общо 46 състезатели и 3 отбора, номинирани за своите изключителни постижения през календарната година.

„Спортист на годината“ е утвърдена инициатива на Община Пловдив, която има за цел да отдаде заслужено признание на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни журналисти от територията на общината за постигнати високи резултати на национално, европейско и световно ниво.

Тазгодишното издание се отличава с няколко важни нововъведения. За първи път ще бъде изготвено класиране в категория „Млад спортен талант“, като ще бъдат отличени състезателите от 1-во до 10-о място. Друга новост е въвеждането на приз в колективния спорт – „Отбор на годината“, с който ще бъде отличен най-успешният пловдивски тим.

В традиционната категория „Мъже и жени“ се запазва класирането от 1-во до 10-о място.

Изборът на отличените се осъществява чрез анкетно гласуване, като право на вот имаха спортни журналисти от пловдивски медии и президентите на спортните клубове с номинирани състезатели. Номинациите са подадени съобразно постиженията на спортистите на европейски и световни първенства през 2025 г.

Съгласно регламента, треньорите на спортистите, класирани на призовите места, автоматично получават същото класиране и също ще бъдат наградени.

Тази година Община Пловдив ще връчи специален плакет на спортисти в неравностойно положение, представители на шест спортни клуба. Освен това ще бъде присъдена почетна грамота на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив за изключителния му принос към развитието на спорта при деца със специални образователни потребности.

Ето и номинациите за 2025 г.:

Категория „Мъже/жени“:

Божидар Виталий Михайлович – АСТК „Тракия“

Бранимир Христов – СККК „Чипилски“

Борислава Иванова – Аеробика АМД

Виктория Радева – СШК „Марица“

Диан Пампорджиев – СКВТ „Марица“

Джесика Иванова – СКВТ „Марица“

Иванка Попова – АСКК „Тракия“ Пловдив

Ивайло Тисов – СКБ „Локомотив“ (борба)

Кирил Киров – АСК „Тракия“

Кристиан Василев – ГК „Черпоков“

Лидия Ненчева – АСК „Тракия“

Лилия Антонова Митрева – АСТК „Тракия“

Манол Велков – АСКК „Тракия“ Пловдив

Янаки Милев – ТК „Локо – 98“

Антонио Папазов, Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД

Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД

Ива Дудова – ВК „Марица“ Пловдив

Николай Драганов – СК „Терес“

Мария Петрова – СК „Терес“

Категория „Млад спортен талант“:

Бояна Костадинова – СКВТ „Марица“

Виктор Бонев – АСК „Тракия“

Виктор Костадинов – СКВТ „Марица“

Габриела Трайкова – СКХГ „Брилянт“

Есад Бозали – СКБ „Локомотив“ (борба)

Ива Деливерска – СКЛА „Енерджи“

Ивайло Митовски – СК „Сейкен“

Манол Велков – АСКК „Тракия“ Пловдив

Николай-Томас Георгиев – ССКФ „Пловдив БГ“

Радослав Димов – СКВТ „Марица“

Росица Теодорова Благоева – АСТК „Тракия“

Радостина Ангелова – СККК „Тракия“

Петър Чавдаров Грошев – АСТК „Тракия“

Христо Челибийски – СКБ „Локомотив“ (борба)

Елисавета Сариева, Александра Китипова, Дарина Нанева – ВК „Марица“ Пловдив

Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова – Аеробика АМД

Виктория Крушарска – Аеробика АМД

Елизара Янева – ТК „Макс Про“

Росица Гулева – СК „Олимпик 2019“

Владимир Атанасов – СК „Олимпик 2019“

Категория „Отбор на Пловдив“ за 2025 г.“:

ВК „Марица“ Пловдив (волейбол) – треньор Ахметджан Ершимшек

ВК „Локомотив Авиа“ Пловдив (волейбол) – треньор Найден Найденов

БК „Локомотив“ Пловдив (баскетбол) – треньор Димитър Чанков

