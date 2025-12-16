вторник, декември 16, 2025
46 състезатели и 3 отбора в надпреварата за „Спортист на годината 2025“

На 17 декемврив 18:00 ч. в ГХГ „Пловдив 2019 г.“, Община Пловдив ще отличи най-успешните си спортисти, треньори и спортни деятели на тържествената церемония „Спортист на годината“.

В тазгодишното издание на инициативата в надпреварата участват общо 46 състезатели и 3 отбора, номинирани за своите изключителни постижения през календарната година.

„Спортист на годината“ е утвърдена инициатива на Община Пловдив, която има за цел да отдаде заслужено признание на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни журналисти от територията на общината за постигнати високи резултати на национално, европейско и световно ниво.

Тазгодишното издание се отличава с няколко важни нововъведения. За първи път ще бъде изготвено класиране в категория „Млад спортен талант“, като ще бъдат отличени състезателите от 1-во до 10-о място. Друга новост е въвеждането на приз в колективния спорт – „Отбор на годината“, с който ще бъде отличен най-успешният пловдивски тим.

В традиционната категория „Мъже и жени“ се запазва класирането от 1-во до 10-о място.

Изборът на отличените се осъществява чрез анкетно гласуване, като право на вот имаха спортни журналисти от пловдивски медии и президентите на спортните клубове с номинирани състезатели. Номинациите са подадени съобразно постиженията на спортистите на европейски и световни първенства през 2025 г.

Съгласно регламента, треньорите на спортистите, класирани на призовите места, автоматично получават същото класиране и също ще бъдат наградени.

Тази година Община Пловдив ще връчи специален плакет на спортисти в неравностойно положение, представители на шест спортни клуба. Освен това ще бъде присъдена почетна грамота на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив за изключителния му принос към развитието на спорта при деца със специални образователни потребности.

Ето и номинациите за 2025 г.:

Категория „Мъже/жени“:

  • Божидар Виталий Михайлович – АСТК „Тракия“
  • Бранимир Христов – СККК „Чипилски“
  • Борислава Иванова – Аеробика АМД
  • Виктория Радева – СШК „Марица“
  • Диан Пампорджиев – СКВТ „Марица“
  • Джесика Иванова – СКВТ „Марица“
  • Иванка Попова – АСКК „Тракия“ Пловдив
  • Ивайло Тисов – СКБ „Локомотив“ (борба)
  • Кирил Киров – АСК „Тракия“
  • Кристиан Василев – ГК „Черпоков“
  • Лидия Ненчева – АСК „Тракия“
  • Лилия Антонова Митрева – АСТК „Тракия“
  • Манол Велков – АСКК „Тракия“ Пловдив
  • Янаки Милев – ТК „Локо – 98“
  • Антонио Папазов, Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД
  • Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД
  • Ива Дудова – ВК „Марица“ Пловдив
  • Николай Драганов – СК „Терес“
  • Мария Петрова – СК „Терес“

Категория „Млад спортен талант“:

  • Бояна Костадинова – СКВТ „Марица“
  • Виктор Бонев – АСК „Тракия“
  • Виктор Костадинов – СКВТ „Марица“
  • Габриела Трайкова – СКХГ „Брилянт“
  • Есад Бозали – СКБ „Локомотив“ (борба)
  • Ива Деливерска – СКЛА „Енерджи“
  • Ивайло Митовски – СК „Сейкен“
  • Манол Велков – АСКК „Тракия“ Пловдив
  • Николай-Томас Георгиев – ССКФ „Пловдив БГ“
  • Радослав Димов – СКВТ „Марица“
  • Росица Теодорова Благоева – АСТК „Тракия“
  • Радостина Ангелова – СККК „Тракия“
  • Петър Чавдаров Грошев – АСТК „Тракия“
  • Христо Челибийски – СКБ „Локомотив“ (борба)
  • Елисавета Сариева, Александра Китипова, Дарина Нанева – ВК „Марица“ Пловдив
  • Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова – Аеробика АМД
  • Виктория Крушарска – Аеробика АМД
  • Елизара Янева – ТК „Макс Про“
  • Росица Гулева – СК „Олимпик 2019“
  • Владимир Атанасов – СК „Олимпик 2019“

Категория „Отбор на Пловдив“ за 2025 г.“:

  • ВК „Марица“ Пловдив (волейбол) – треньор Ахметджан Ершимшек
  • ВК „Локомотив Авиа“ Пловдив (волейбол) – треньор Найден Найденов
  • БК „Локомотив“ Пловдив (баскетбол) – треньор Димитър Чанков

