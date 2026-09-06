Човекът, поставил основите на диджейството в България DJ Петко Василев – Балъка даде звезден старт на празничните концерти в Хасково по повод Деня на града – 8 септември. По покана на Община Хасково най-обичаните хасковски диджеи със силен музикален заряд и хъс представиха уникалното топ-парти DJ КЛАС 86 – РИТЪМЪТ НЕ СПИРА.

На сцената на КСК „Спартак“ излязоха емблематичните DJ Петко Василев- Балъка, DJ KK – Краси Кетанов, DJ Димо Иванов, DJ Краси Иванов, DJ Петьо Сталев и нежната и изключително талантлива MARTINNA.

Доайенът на диджеите в България Петко Василев получи специалното отличие „Златният микрофон на България“ от своите колеги. От днес той е носител на Първата награда-признание за заслуги към диджейството в България, защото Петко Василев е първият български професионален диджей. „Както България си има Христо Стоичков, така Хасково си има Петко Балъка“, казаха колегите на неповторимия диджей и го трогнаха до сълзи. Те обявиха, че високото отличие ще се връчва веднъж на всеки три години по време на дните на Хасково, но безапелационно награда №1 е за първия – Петко Балъка.

Петко Василев благодари на всички за изключителната подкрепа, за това, че чрез социалните мрежи през последните дни е получил изключително много позитивна енергия, която му е доказала, че всичко това, което прави от десетилетия има смисъл и си заслужава.

DJ КЛАС 86 – РИТЪМЪТ НЕ СПИРА продължи с много настроение, танци на хитови парчета от миналото и днес и завърши по стар български обичай с кръшно тракийско хоро- отпратка към утрешния Ден на Съединението.