Община Разлог организира екологична образователна кампания за формиране на отговорно отношение на младите хора към природата

Съвместно с „Ойл Рециклейшън“ ЕООД, Община Разлог успешно реализира ползотворна екологична образователна кампания сред ученици в 3-ти клас от училищата на територията на града:

 СУ „Братя Каназиреви“

 НУ „Яне Сандански“

 ОУ „Никола Парапунов“.

С цел повишаване екологичната култура на подрастващите, бе направена презентация относно важността от опазване на околната среда:

– каква е ролята на човека в опазването/ замърсяването ѝ;

– кои човешки дейности оказват отрицателно въздействие;

– защо и как да бъдем отговорни към природата и респективно към себе си.

Благодарение на еколог Соня Владимирова, представител на „Ойл Рециклейшън“ ЕООД, презентацията във всяко училище се превърна в интересна дискусия: любопитството на децата бе умело провокирано и като резултат се получи ползотворен диалог с дълбок образователен акцент.

Уютната училищна среда, в която сърдечното сътрудничество, детската любознатекност, професионалните познания и иновативната технологична среда се пресякоха, оставиха всички участници в процеса с дълбока удовлетвореност и убеждението, че ползата от подобни инициативи би могла да бъде не само полезна, но и изключително приятна.

Стъпвайки на добрия опит, Община Разлог ще инициира и занапред подобни кампании с цел изграждане на самосъзнание у младото поколение и възпитаване на ценности и отговорност относно неразривната връзка природа – човек.

