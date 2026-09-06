Честит празник в Деня на съединението!

Уважаеми съграждани,

Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

На 6 септември си припомняме, че единството, решителността и общата воля могат да променят съдбата на един народ. Същите ценности са и в основата на развитието на всяка местна общност.

Вярвам, че с взаимно уважение, отговорност и обща грижа за мястото, в което живеем, можем да допринасяме за добруването на Търговище и неговите жители.

Нека бъдем единни в стремежа си към по-добро бъдеще за нашата община.

Честит празник!

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

Кмет на община Търговище