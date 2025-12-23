Рождественският концерт в Храма събра над 70 деца и десетки гости за четвърта поредна година

Храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ отново се изпълни с празнична светлина и детски гласове по време на традиционния Рождественски концерт, организиран за четвърта поредна година от Ротари клуб – Габрово, с подкрепата на Габровското архиерейско наместничество и Община Габрово.

Гост на събитието беше кметът на Габрово Таня Христова, която поздрави участниците и организаторите за създаването на един от най-обичаните празнични моменти в града. Сред гостите бяха още народният представител Михаил Митов, зам.-областният управител Даниела Маринова и зам.-кметът Невена Минева.

Тази година в концерта се включиха над 70 деца от габровски детски градини, вокални групи, школи и църковни формации. Храмът се оказа тесен за всички, дошли да отпразнуват Рождество Христово.

Концертът започна с „Коледни камбанки“ на децата от ДГ „Явор“, които откриха вечерта без въведение –чисто и естествено, както само детските гласове могат. След тях група „Усмивки“ изпълни „Песен за доброто“, а децата от Неделното училище, водени от г-жа Габриела Данаилова, представиха стихове и текстове от свещените книги.

Църковният хор при храм „Успение Богородично“ с диригент Алексей Шепелев внесе духовна дълбочина с три песнопения, а децата от ДГ „Радост“ представиха стихотворението „Рождество“ и песента „Коледна нощ“.

Детският камерен хор към РК – Габрово и вокална група „Приятели с музиката“ изпълниха любимите зимни песни – „Зимна песничка“, „Снежинка“ и „Елхови лес“.

Школата „Уайл Саунд“ с ръководител Зора Колева представи три музикални изпълнения, а Гала Савчева изпя традиционната за празника „Тиха нощ“.

Вечерта завърши с изпълнения на формация „Габровски гласчета“ с ръководител г-жа Стефка Стоева, които върнаха публиката към българските фолклорни традиции. Заключителен благослов отправи отец Руслан, който напомни: „Когато Иисус се е родил, ангелите са пели за Него. Днес децата пяха за Рождество.“

След концерта кметът на Габрово сподели в своя официален профил: „Тази вечер храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ отново се изпълни с онзи особен коледен трепет, който може да се роди само там, където има вяра, обич и общност. Над 70 деца пяха, рецитираха и ни напомниха защо Рождество е празник на надеждата. Храмът вече е тесен за всички, които искат да споделят този празник – най-красивото доказателство, че доброто расте, когато го споделяме. Благодаря на всички учители, диригенти, родители и доброволци, които вложиха труд, време и сърце. И най-вече – благодаря на децата. Те са нашата светлина.“

Паралелно с концерта гостите имаха възможност да разгледат изложбата от рисунки на габровски деца на тема „Коледата през детските очи“, организирана от Ротари клуб – Габрово. В инициативата участваха 15 деца, сред които и Елиза Ковачева, която в деня на концерта празнуваше своя рожден ден.

Facebook

Twitter



Shares