ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще добива варовици от находище „Карлуково“

Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще добива строителни материали – варовици, от находище „Карлуково“.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Карлуково“ е разположено в община Луковит, област Ловеч. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лева за добива.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в тримесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Facebook

Twitter



Shares