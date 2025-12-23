вторник, декември 23, 2025
Одобрени са промени в списъка на общинските пътища в Априлци и Ардино

По решение на Министерския се променя списъкът на общинските пътища.

В него се включват две нови пътни трасета в общините Априлци и Ардино.

В списъка се включва път LOV3014 /Ш-607, Априлци, кв. „Острец“/ – м. „Христова стружна“. Той осигурява основен достъп до хижа „Тъжа“, която е един от ключовите изходни пунктове за преходи във високата част на Стара планина. Ще осигурява достъп и до бъдещ туристически лифт до връх Марагидик,. Така общата дължина на пътищата в община Априлци се увеличава с 3,161 км и става 34,111 км.

В община Ардино промяната се отнася за път KRZ1015/III-865 Ардино – п.к. HI- 5082/ — туристически комплекс „Бели брези“ – KRZ3020. Той осъществява пряка връзка на кметствата в села Млечино, Искра, Горно Прахово, Долно Прахово, Богатино и Левци с републикански път Ш-865 и общинския център гр. Ардино. Пътното трасе осигурява единствен транспортен достъп до туристически комплекс „Бели брези“. Общата дължина на пътищата в община Ардино се увеличава със 7,050 км и става 139,177 км. За постигане на коректност и точност на наименованията на трасетата от общинската пътна мрежа се изменя наименованието на пътно трасе KRZ3020 / KRZ1008, п.к. Брезен – Долно Прахово / Млечино – Искра, без да се промяна дължината му.

С включването на новите пътни трасета в списъка на общинските пътища двете общини ще имат възможност да потърсят варианти за осигуряване на средства за възстановяване на техникоексплоатационното състояние на пътните отсечки.

