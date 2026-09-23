Робот сяда на шахматната дъска на площада в Русе

Шахматен робот ще участва в атрактивния шахматен сеанс „Русе 2026 – естествен интелект и технологии“, който ще се проведе на 27 септември от 10 ч. на площада пред Община Русе. Умната машина, предоставена за събитието от фирма „Дианел“, ще играе срещу опонентите си на централната маса, а партията ще бъде излъчвана на видеостена с коментар на живо, превръщайки събитието в забавна среща между традиционната логическа игра и съвременните технологии. Първия ход срещу робота ще направи кметът Пенчо Милков, който ще открие събитието.

Инициативата е част от Европейската седмица на спорта #BeActive, която насърчава активния начин на живот и ангажира децата и младите да откриват спорт, който ги вдъхновява. Събитието подкрепя и кампанията на кмета Пенчо Милков срещу насилието между подрастващите в училищата и ще премине под наслова “Да си добър е TRENDY”.

На 20 шахматни маси ще играят участници от различни възрасти, иновативният клуб по роботика RoboPioneers, отборът на Регионална библиотека „Л. Каравелов“, представители на спортни клубове, детски градини, СК „Академик“ към Русенския университет и клубове на хора в неравностойно положение.

Присъстващите ще имат възможност да изиграят партия срещу робота, а програмата включва още и демонстрация на гигантски шах. В рамките на събитието спортните клубове ще представят своята дейност пред деца, родители и широката публика, ще покажат постиженията си и ще имат възможност да привлекат нови членове.