Данните за качеството на въздуха в Стара Загора са в норма

В периода от 14 до 18 септември 2026 г. не са отчетени превишения на фините прахови частици и на останалите наблюдавани показатели

Качеството на атмосферния въздух в Стара Загора е в рамките на установените норми. Данните от Автоматичната измервателна станция „Зелен клин“ показват, че в периода от 14 до 18 септември 2026 г. не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) от 50 µg/m³.

В рамките на наблюдавания период не са отчетени превишения и по останалите контролирани показатели.

Качеството на атмосферния въздух в града се следи чрез АИС „Зелен клин“, която е представителен градски фонов пункт за мониторинг. Станцията измерва нивата на серен диоксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди. Данните от измерванията постъпват в реално време в РИОСВ – Стара Загора.

Съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. средноденонощната норма за ФПЧ10 е 50 µg/m³, като допустимият брой превишения в рамките на една календарна година е 35.

Данните от мониторинга на атмосферния въздух са публично достъпни и на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.