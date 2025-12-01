Разнообразна коледно-новогодишна програма организира Община Търговище

Разнообразна културна програма организира Община Търговище по случай коледните и новогодишни празници.

Началото на коледния цикъл ще бъде поставено със запалването на светлините на градската елха на 5 декември. Тържеството ще започне в 17.00 ч. на сцената пред Общината. В рамките на програмата присъстващите ще се насладят на представлението „Снежнобяла приказка“ на Държавен куклен театър – Търговище. Участие ще вземе и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Ню войсис“.

Общ коледен концерт организират и трите общински творчески състава – Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“, Духов оркестър „Васил Абрашев“ и Женски хор „Златна лира“. Той ще се състои на 16 декември, от 19.00 ч. в Драматичния театър. Входът е свободен.

Новата 2026 г. ще посрещнем заедно на централния площад „Свобода“. Програмата ще започне в 23.00 ч. на 31 декември с изява на Billy Hlapeto & Lexus. В полунощ небето над града ще бъде осветено от фойерверк шоу, а в първите минути на Новата година фолклорна програма ще представи оркестър „Калофер“.

За трета поредна година коледен базар ще има на площад „Независимост“. Той ще се проведе в периода от 15 декември до 6 януари догодина. И през тази година там ще бъдат разположени 7 дървени къщички, в които ще се продават сувенири и подаръци, продукти от мед, сладкиши и други. На базара ще се предлагат още греяно вино, скара. Ще има и забавления за децата. Заявките за участие се приемат до 11 декември.

Базарът ще бъде открит с дефиле на Духовия оркестър от сградата на Общината до пл. „Независимост“. Дефилето тръгва в 17.00 ч., а от 17.15 ч. ще се наследим на кратък концерт на оркестъра. На 16 декември, в 17.00 ч. Представителен детско-юношески фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“ към Центъра за младежки дейности и инициативи (ЦМДИ) ще представи програма под наслов „Коледни усмивки“. На 17 декември, също в 17.00 ч., ще се представят Вокална студия, Вокално-инструментален състав „Златни зари“ и балет „Галакси“ към ОНЧ „Напредък-1864“ – Търговище. „Коледна въртележка“ ни очаква на 18 декември, от 18.30 ч., с програма на фолклорните клубове „Омая“ и „Заедно – Ръка за ръка“. На следващия ден, 19 декември, ще се изявят възпитаниците на детския фолклорен танцов състав „Джумалийче“ и Музикална школа „По ноти“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс. Програмата на базара ще приключи на 22 декември с коледарска програма на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“ в 12.00 ч.

Освен Общината, празнични събития и прояви планират и много от културните институции в Търговище. Всички те са включени в културния афиш за месец декември, който е публикуван в сайта на местната администрация.

В уебсайта на Община Търговище е обособен и раздел, в който е публикувана информация за коледните събития и прояви. Той е достъпен от банерите в началната страница на сайта.

