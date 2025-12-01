Благотворителната вечер в хотел „Мак“ – силата на обединената доброта в Габрово

В Габрово отново се случи чудо – чудо, породено от щедрост, състрадание и огромни сърца.

В хотел „Мак“ се проведе благотворителна вечер в подкрепа на Сдружение „Равен старт“, която събра стотици съмишленици на каузата и превърна едно обикновено събитие в истински празник на добротворството.

Средствата, събрани по време на събитието, ще подпомогнат създаването на Спортно-терапевтичен център за деца и младежи с ментални и двигателни дефицити – място, което ще предложи професионална грижа, възможности за развитие и нова надежда за десетки семейства. Център, който ще бъде символ на подкрепа, приемане и неуморно усилие за по-добър живот.

Топлина, музика и приятелства в името на доброто

Габровската общност за пореден път доказа, че когато става дума за благотворителност, няма граници, няма различия – има единство. Залата в хотел „Мак“ беше изпълнена с емоция, усмивки, танци и позитивна енергия, които превърнаха вечерта в истинско преживяване.

За незабравимата атмосфера допринесоха изпълнителите, които безвъзмездно подкрепиха каузата:

Музикална школа „Талеви“ – Ваня Талева и Радослав Талев, които внесоха магия с музикалните си изпълнения.

Танцова формация „Габрово“ с ръководител Иво Захариев, чиито танци създадоха настроение и вълнение.

DJ Краси Цонев (DJ Party Style BG), който поддържаше енергията и радостта през цялата вечер.

Всички те откликнаха мигновено на поканата и вложиха сърце и талант в благородната кауза.

8000 лв. – сума, която носи надежда

Благодарение на щедрите дарители, продажбата на куверти и подкрепата на Благотворително дружество „Майчина грижа“, общата събрана сума достигна 8000 лева. Това е силно доказателство, че когато добри хора се обединят, резултатите надминават очакванията.

„Заедно можем повече“ – посланието, което остава

Благотворителната вечер в хотел „Мак“ бе не просто събитие – тя се превърна в послание. Послание за единство, състрадание и човечност. За това, че промяната започва с един жест, но истинската сила идва, когато много сърца бият в една посока.

От името на Деси Тодорова – организатор, доброволец и човек с огромно сърце – искрена благодарност към всички, които подкрепиха инициативата.

Защото когато се обединим – се случват чудеса.

