Посланик Апичела на откриването на втория магазин OVS в София

Посланикът на Италия в София Марчело Апичела участва в откриването на втория магазин OVS (Овиесе) в България в търговския център Mall of Sofia заедно с председателя на FIN Fashion Роберто Дженовезе.

Този нов обект представлява поредна стъпка в развитието на марката OVS на българския пазар след успешното откриване на първия в търговския център The Mall. С това ново откриване OVS ще предложи широка селекция от колекции за мъже, жени и деца, включително линиите на марките PIOMBO – премиум марката на OVS, създадена от италианския дизайнер със същото име, известен с новаторството и креативността си в съчетаването на форми, материи и цветове, и Les Copains – историческа италианска марка, призната за елегантност, женственост и вечен стил.

OVS АД е основано през 1972 г. във Венеция, първоначално като Magazzini Oviesse (Универсален магазин Овиесе) – подразделение на дружеството Coin, занимаващо се с управлението на големи магазини. През 70-те и 80-те години се развива моделът на универсалния магазин, който разширява асортимента си и към други стоки освен облекло, като въвежда спортни артикули, играчки, парфюмерия и кожени изделия. Дейността му се осъществява чрез марките OVS, OVS Kids, Upim, BluKids, Stefanel, Goldenpoint (бельо), CROFF (декорация за дома).

През 2015 г. дружеството OVS е регистрирано на Миланската фондова борса. Групата има над 2200 магазина в Италия и чужбина, а през 2024 г. отчита продажби в размер на 1631 милиона евро.

OVS скоро ще стъпи и в Пловдив като откриването е планирано за началото на декември.

