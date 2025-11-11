Последен етап от ремонта при „Биков мост“ в Ямбол налага временна организация на движението

На 13 и 14 ноември предстои полагането на последния износоустойчив пласт асфалтова настилка на новоизграждащото се кръстовище с кръгово движение на бул. „Крайречен“ и ул. „Крали Марко“ в гр. Ямбол (кръстовище „Биков мост“).

В тази връзка движението в участъка ще бъде напълно затворено. С цел осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на строително-ремонтните дейности се въвежда и временна промяна в маршрутите на градския транспорт.В четвъртък и петък, в рамките на работния ден от 08:00 ч., през спирките „Нова автогара“ и „Димчо Дебелянов“ няма да преминават автобуси. Линии 13, 16, 20 и 25 след спирка „Родопа“ ще бъдат отклонявани по моста на „ХОпарк“, ул. „Битоля“ край ГСАГД „Кольо Фичето“ и ул. „Индже войвода“, след което ще продължават по обичайните си маршрути в кварталите „Каргона“ и „Златен рог“. Линии 1, 5 и 23 след спирката при Факултет „Техника и технологии“ ще преминават по булевардите „Генерал Владимир Заимов“ и „Димитър Благоев“, като освен „Нова автогара“ и „Димчо Дебелянов“, ще пропускат също спирките „Стара автогара“, „Родопа“ и „хотел България“. Поради временната организация на движението е възможно минимално закъснение на тези линии. Разписанието и маршрутите на автобусни линии 2 и 20а остават без промяна.Община Ямбол се извинява на гражданите за причинените временни неудобства и благодари за разбирането. При неблагоприятни условия е възможна промяна в графика, за което ще уведомим допълнително.

