Обединените арабски емирства и Република Кипър издават съвместна декларация

Обединените арабски емирства и Република Кипър потвърждават дълбочината на своите стратегически отношения и общата си ангажираност към задълбочаване и разширяване на двустранните отношения, както и към насърчаване на регионалната стабилност, сътрудничеството и устойчивото развитие.

Срещата между Лана Нусейбех, държавен министър, и д-р Константинос Комбос, министър на външните работи, и Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на Република Кипър, отрази дългогодишното приятелство между двете страни и тяхното взаимно желание да укрепят двустранното сътрудничество в хуманитарната, икономическата и многостранната област.

По време на двустранното посещение министър Нусейбе се срещна с президента Никос Христодулидис, за да обсъдят въпроси от взаимен интерес и да предадат сърдечни поздрави на президента Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Двете страни прегледаха областите на сътрудничество в светлината на предстоящото председателство на Кипър на Съвета на Европейския съюз през 2026 г. Те изразиха готовност да задълбочат консултациите по регионалните приоритети, особено тези, които насърчават съжителството, диалога и хуманитарната дипломация, в съответствие с общата им визия за по-мирен и взаимосвързан регион на Средиземноморието и Персийския залив.

Министър Комбос представи актуална информация за последните развития по кипърския въпрос, а министър Нусейбе потвърди принципната подкрепа на ОАЕ за решение в съответствие с договорената рамка, определена в съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Двете страни потвърдиха отново ангажимента си към всеобхватното стратегическо партньорство между ОАЕ и Кипър, официално сключено през февруари 2022 г., което обхваща сътрудничество в областта на политическите консултации, отбраната и сигурността, енергетиката, търговията и инвестициите, туризма и културата, образованието, науката и технологиите, както и морския транспорт.

Те подчертаха неговото значение като рамка за издигане на двустранните отношения на ново стратегическо ниво и се съгласиха да стартират следващата фаза на изпълнението, като дадат приоритет на съвместни проекти в областта на чистата енергия, цифровата трансформация и морската свързаност, наред с специален координационен механизъм за проследяване на напредъка. Министрите подчертаха също така продължаващото значение на взаимодействието и обмена между хората.

По време на посещението в пристанището на Лимасол двете страни признаха морския коридор „Амалтея Кипър“, създаден чрез тясно сътрудничество между ОАЕ и Кипър, като допълваща, но жизненоважна хуманитарна линия за палестинския народ в Газа. Те се съгласиха да продължат да работят в тясно сътрудничество с международни и регионални партньори в съответствие с координирания механизъм UN2720 за поддържане и разширяване на дейността на коридора в подкрепа на следващата фаза от 20-точковия план за мир в Газа на президента Тръмп.

Министрите потвърдиха общата си ангажираност за постигане на всеобхватно, справедливо и трайно мир, основано на решението за две държави, което да доведе до създаването на независима палестинска държава в съответствие с резолюциите на ООН и международното право.

По отношение на Судан министрите изразиха тревога от жестоките нападения срещу цивилни от силите на RSF в Ел Фашер, както и от ескалацията на конфликта в други части на страната. Те призоваха RSF да гарантира защитата на цивилните и хуманитарния персонал.

Министрите подчертаха, че основната отговорност за прекратяване на конфликта лежи както върху Суданските въоръжени сили (SAF), така и върху Силите за бързо реагиране (RSF). Те потвърдиха важността на незабавното деескалиране, защитата на цивилните лица и бързия и безпрепятствен хуманитарен достъп в целия Судан и подчертаха важността на гарантирането на отговорност за извършените престъпления. Министрите потвърдиха подкрепата си за суверенитета, единството и териториалната цялост на Судан.

Кипър приветства усилията на Квадрото (Съединените щати, Обединените арабски емирства, Кралство Саудитска Арабия и Египет) и двете страни се съгласиха да продължат да участват активно в подкрепа на усилията на Квадрото и ЕС за незабавно прекратяване на огъня, улесняване на хуманитарния достъп и насърчаване на приобщаващ и прозрачен преходен процес, който да проправи пътя към установяване на независимо, гражданско правителство с широка легитимност и отчетност.

Министрите обсъдиха също войната в Украйна и потвърдиха своята непоколебима подкрепа за всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на зачитането на суверенитета, териториалната цялост и принципите на Устава на Организацията на обединените нации. Двете страни подчертаха значението на хуманитарната помощ и признаха активната роля както на ОАЕ, така и на Кипър в насърчаването на диалога и приноса към усилията за оказване на помощ.

Те отбелязаха улесняването от страна на ОАЕ на хуманитарната помощ и обмена на затворници между Украйна и Руската федерация, както и продължителната подкрепа на Кипър за Украйна. Министрите обсъдиха и начини за сътрудничество в подкрепа на възстановяването на Украйна.

На срещата бяха разгледани и възможностите за сътрудничество в областта на възобновяемата енергия, цифровата свързаност, морската сигурност и хуманитарната помощ, като беше потвърдена взаимната подкрепа в навечерието на председателството на Кипър на ЕС и предстоящите ангажименти на ОАЕ и ЕС.

Двете страни подчертаха, че партньорството между ОАЕ и Кипър остава модел за конструктивна регионална дипломация, основана на международното право и споделените ценности на стабилност, развитие и хуманитарна отговорност.

източник: www.wam.ae

