Перник събира 23 спортни клуба за третото издание на „Панорама на спорта“

Спортният празник на 3 октомври ще предложи демонстрации, стрийтбаскетбол и атрактивно нощно бягане със светещи гривни

На 3 октомври Перник отново ще събере спортните клубове на града за третото издание на „Панорама на спорта“. Тази година инициативата ще премине под мотото „Движението започва от теб“.

Интерес към събитието са заявили 23 спортни клуба, които ще представят различни дисциплини и ще дадат възможност на деца и младежи да се запознаят отблизо с тях и да открият спорта, който най-много им допада.

Открити тренировки и демонстрации в центъра на Перник

Спортният празник ще започне в 13:00 часа в пространството пред Двореца на културата. До около 17:00 часа клубовете ще представят своята дейност чрез открити тренировки, демонстрации и кратки презентации.

Очаква се в инициативата да се включи и гостуващият клуб по карате на Спортен клуб „Цанев“ – клон Радомир, както и представители на канадската борба.

Идеята на „Панорама на спорта“ е различните дисциплини да бъдат представени на едно място, така че младите хора да могат непосредствено да се запознаят с възможностите за спорт в региона.

Стрийтбаскетбол пред Мемориала на миньорския труд

Паралелно с основната програма пред Мемориала на миньорския труд ще бъде обособено специално игрище за стрийтбаскетбол.

Състезанията ще се проведат в три възрастови групи – до 12 години, от 13 до 15 години и над 18 години. При достатъчно подадени заявки ще бъдат организирани срещи при мъжете и жените.

Нощно бягане със светещи гривни ще бъде кулминацията

Кулминацията на „Панорама на спорта“ ще бъде традиционното нощно бягане в централната градска част на Перник.

Трасето е с дължина около два километра, като инициативата няма състезателен характер. Всеки желаещ ще може да се включи според своите възможности – с бягане или ходене.

Всеки участник ще получи светеща гривна, а при старта градското осветление ще бъде изгасено. Така центърът на Перник ще остане осветен от светещите гривни на участниците, превръщайки финала на спортния празник в една от най-атрактивните прояви в програмата.

Третото издание на „Панорама на спорта“ има за цел да насърчи активния начин на живот и да срещне жителите на Перник със спортните клубове и възможностите за тренировки в града.