Деца, родители и лекари в Шумен се обединяват в инициатива за Световния ден на сърцето

Под мотото „Едно сърце! Един живот! Една грижа!“ малчуганите ще научат повече за движението, здравословното хранене и работата на медицинските екипи

ДГ „Изворче“ и ДГ „Дружба“ в Шумен организират специална инициатива, посветена на Световния ден на сърцето. Събитието ще се проведе на 30 септември от 17:30 часа на хеликоптерната площадка на МБАЛ – Шумен.

Под мотото „Едно сърце! Един живот! Една грижа!“ деца, родители и учители ще участват в различни занимания, насочени към грижата за здравето, движението и изграждането на полезни навици още от ранна детска възраст.

Лекари ще разкажат на децата как работи сърцето

В програмата са включени беседи с лекари, които по достъпен за най-малките начин ще обяснят как работи човешкото сърце и защо е важно да се грижим за него.

Акцент ще бъде поставен върху значението на ежедневното движение и здравословното хранене за поддържането на добро сърдечно здраве.

Децата ще имат възможност и да разгледат отблизо линейка, да се запознаят с работата на медицинския екип и да видят част от оборудването, използвано при оказването на спешна помощ.

Песни, танци и движение

Инициативата ще съчетае полезното с приятното, като за малките участници са предвидени песни, танци и различни двигателни занимания.

Финалът ще бъде поставен със символично пускане на балони във формата на сърца с посланието:

„Пази сърцето си. Обичай живота. Бъди здрав!“

Събитието се организира от ДГ „Изворче“ и ДГ „Дружба“ със съдействието на МБАЛ – Шумен и СБАЛ по кардиология „Мадара“.

Инициативата е посветена на Световния ден на сърцето, който се отбелязва ежегодно на 29 септември и поставя акцент върху профилактиката и грижата за сърдечното здраве.