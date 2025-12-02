Пазарджик излиза на протест на 3 декември: време е гражданите да си върнат държавата

След историческите протести на 26 ноември в София и последвалата вълна от демонстрации в над 20 български града, към които се присъединиха стотици хиляди граждани, Пазарджик се включва в националната мобилизация срещу порочното управление на правителството и системния произвол.

На 3 декември (сряда), от 18:00 ч., пред сградата на Община Пазарджик ще се проведе граждански протест, чиято цел е ясна:

Да поиска и да постигне оставката на тотално компрометираното правителство, което загуби доверието на хората и отказа да чуе гласа на обществото.

Гражданите на Пазарджик се присъединяват към общонационалното недоволство срещу политическите сили, които въпреки обществения натиск продължават да защитават политики, застрашаващи стандарта на живот, стабилността и бъдещето на българските граждани.

Време е Пазарджик да покаже, че не е превзет, че не е безгласен и че тук живеят свободни и смели хора, които не позволяват да бъдат ограбвани, манипулирани или лъгани.

Целта на протеста е една:

Всеобща гражданска мобилизация за незабавна оставка на правителството.

Това е изцяло гражданско събитие, организирано в защита на нашите права, нашите деца и нашето бъдеще. Никоя партия не го притежава. Гласът е на гражданите.

Призив към всички жители на Пазарджик:

➡️ Излезте на площада.

➡️ Напълнете булевардите.

➡️ Доведете поне още един човек.

➡️ Не позволявайте да решават вместо вас.

Няколко часа от вашия ден могат да променят посоката на България.

Само заедно можем да ги спрем.

Няма да се оставим да ни излъжат.

ОСТАВКА!

📅 Сряда, 3 декември

🕕 18:00 – Мирен протест

📍 Пред Община Пазарджик

Разпространете това събитие!

Гласът на Пазарджик трябва да се чуе.



