Пазарджик излиза на протест на 3 декември: време е гражданите да си върнат държавата
След историческите протести на 26 ноември в София и последвалата вълна от демонстрации в над 20 български града, към които се присъединиха стотици хиляди граждани, Пазарджик се включва в националната мобилизация срещу порочното управление на правителството и системния произвол.
На 3 декември (сряда), от 18:00 ч., пред сградата на Община Пазарджик ще се проведе граждански протест, чиято цел е ясна:
Да поиска и да постигне оставката на тотално компрометираното правителство, което загуби доверието на хората и отказа да чуе гласа на обществото.
Гражданите на Пазарджик се присъединяват към общонационалното недоволство срещу политическите сили, които въпреки обществения натиск продължават да защитават политики, застрашаващи стандарта на живот, стабилността и бъдещето на българските граждани.
Време е Пазарджик да покаже, че не е превзет, че не е безгласен и че тук живеят свободни и смели хора, които не позволяват да бъдат ограбвани, манипулирани или лъгани.
Целта на протеста е една:
Всеобща гражданска мобилизация за незабавна оставка на правителството.
Това е изцяло гражданско събитие, организирано в защита на нашите права, нашите деца и нашето бъдеще. Никоя партия не го притежава. Гласът е на гражданите.
Призив към всички жители на Пазарджик:
➡️ Излезте на площада.
➡️ Напълнете булевардите.
➡️ Доведете поне още един човек.
➡️ Не позволявайте да решават вместо вас.
Няколко часа от вашия ден могат да променят посоката на България.
Само заедно можем да ги спрем.
Няма да се оставим да ни излъжат.
ОСТАВКА!
📅 Сряда, 3 декември
🕕 18:00 – Мирен протест
📍 Пред Община Пазарджик
Разпространете това събитие!
Гласът на Пазарджик трябва да се чуе.
Линк към събитието тук.