Откриха военен паметник край Киреево в памет на загиналите воини от Бдинския полк

Паметникът в местността „Делниците“ е посветен на воините от Втора дружина на Трети пехотен Бдински полк, загинали в боевете срещу сръбските части през Първата световна война

Военен паметник в памет на загиналите воини от Втора дружина на Трети пехотен Бдински полк беше тържествено открит и осветен в местността „Делниците“ край видинското село Киреево.

Паметникът отдава почит на военнослужещите, участвали в боевете срещу сръбските части по време на Първата световна война и загинали в подножието на връх „Връшка чука“ през 1915 г.

Сред официалните гости на церемонията беше заместник областният управител на област Видин Пролет Георгиева – Николова. От името на областния управител бяха поднесени цветя в знак на преклонение пред саможертвата и подвига на загиналите.

В церемонията участва и почетен караул от поделение 54990 – Враца.

Заупокойна молитва в памет на загиналите

Видинският митрополит Пахомий отслужи заупокойна молитва и водосвет.

Централният управителен съвет на Съюза на ветераните от войните в България връчи възпоменателни знаци и грамоти за принос към провеждането на мероприятия за отбелязване на годишнината от победите на Българската армия през Първата световна война.

Инициативата за изграждането на паметната плоча е на Герго Гергов – дългогодишен кмет на село Киреево и председател на Инициативния комитет. Необходимите средства са събрани чрез дарения.

Паметникът е изработен от черен гранит и е монтиран върху каменен масив от врачански варовик.

На церемонията присъстваха още кметът на община Макреш Митко Антов, подполковник Симеон Гаджев – командир на Десети механизиран батальон във Враца, кметове и заместник-кметове на общини от област Видин, председатели на общински съвети, представители на Министерството на отбраната, Съюза на ветераните от войните в България, Военноисторическата комисия, държавни и общински институции, общински съветници, кметски наместници и граждани.