Протести в Ирак заради спирането на полетите от Иран: Искат възстановяване на въздушните връзки

Недоволството обхваща различни части на страната, а според предоставената информация иракското правителство води преки преговори със САЩ за възстановяване на полетите

„Върнете полетите от Иран“ – това искане вече се чува от Басра до Сюлеймания, след като спирането на иранските полети до Ирак предизвика недоволство сред граждани, духовници, депутати и политически фигури в страната.

Според информацията някои от недоволните са призовали и за организиране на протестни събирания в Басра и Наджаф.

Протестиращите заявяват, че не желаят връзките между гражданите на Иран и Ирак, особено свързаните с религиозни поклонения и пътувания, да бъдат засегнати от решения на САЩ.

Същевременно иракското правителство е започнало преки преговори със Съединените щати за възстановяване на полетите от Иран и настоява някои летища в страната да бъдат освободени от ограниченията.