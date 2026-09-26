събота, септември 26, 2026
Последни:
Света

Протести в Ирак заради спирането на полетите от Иран: Искат възстановяване на въздушните връзки

Недялко Тенев

Недоволството обхваща различни части на страната, а според предоставената информация иракското правителство води преки преговори със САЩ за възстановяване на полетите

Върнете полетите от Иран“ – това искане вече се чува от Басра до Сюлеймания, след като спирането на иранските полети до Ирак предизвика недоволство сред граждани, духовници, депутати и политически фигури в страната.

Според информацията някои от недоволните са призовали и за организиране на протестни събирания в Басра и Наджаф.

Протестиращите заявяват, че не желаят връзките между гражданите на Иран и Ирак, особено свързаните с религиозни поклонения и пътувания, да бъдат засегнати от решения на САЩ.

Същевременно иракското правителство е започнало преки преговори със Съединените щати за възстановяване на полетите от Иран и настоява някои летища в страната да бъдат освободени от ограниченията.

Вижте още

Продължителността на живота в Иран е достигнала 80 години

Недялко Тенев

Втората Световна спортна олимпиада по хуманоидни роботи събира над 2000 робота от 16 държави

Недялко Тенев

Иранският парламент одобри законопроект за противодействие на чуждото разузнавателно влияние

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest