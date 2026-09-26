Започна кандидатстването за III Международен конкурс „Хибла Герзмава“ с награден фонд 13,6 млн. рубли

Вокалисти и концертмайстори от всички държави могат да подават кандидатури до 1 октомври 2026 г., а голямата награда за вокалисти е 2,5 млн. рубли и сценичен дебют

Започна кандидатстването за III Международен конкурс за вокалисти и концертмайстори „Хибла Герзмава“.

За участие са поканени вокалисти и концертмайстори със съответното образование, както и студенти в музикални висши учебни заведения. Конкурсът е отворен за представители на всички държави и за всички типове гласове.

За вокалистите възрастовата граница е от 21 до 34 години, а за концертмайсторите – от 20 до 35 години.

Как се кандидатства?

Вокалистите трябва да представят запис на две арии с различен характер. Видеозаписът трябва да бъде с високо качество и да е създаден през 2025 или 2026 г.

Монтажът не е разрешен, с изключение на многокамерно заснемане, а редактирането на звука е забранено.

Произведенията трябва да бъдат изпълнени наизуст, на езика на оригинала и в оригиналната тоналност.

Кандидатстването продължава до 1 октомври

Периодът за подаване на кандидатури е от 1 юни до 1 октомври 2026 г.

Участниците, които ще бъдат допуснати до основната конкурсна програма, ще бъдат обявени на 31 октомври 2026 г.

Основният конкурс включва три кръга за вокалисти и три кръга за концертмайстори, както и гала концерт на победителите и лауреатите.

Награден фонд от 13,6 млн. рубли

Общият награден фонд на конкурса е 13 600 000 рубли, като са предвидени и специални отличия.

При вокалистите голямата награда е 2 500 000 рубли и сценичен дебют. Първата награда е 1 500 000 рубли и сценичен дебют, втората – 1 200 000 рубли, а третата – 1 000 000 рубли.

При концертмайсторите първата награда е 1 500 000 рубли, втората – 1 000 000 рубли, а третата – 800 000 рубли.

Предвидени са и специални награди „Хибла Герзмава“ за вокалисти и концертмайстори.

Организатор на конкурса е Благотворителна фондация „Хибла Герзмава“, а инициативата се подкрепя от Президентската фондация за културни инициативи.