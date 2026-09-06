Орлин Павлов постави бляскав финал на JAZZ ART в Казанлък
Парк „Тюлбе“ се изпълни с публика, а последната фестивална вечер завърши с бурни аплодисменти
Казанлък изпрати тазгодишното издание на JAZZ ART с мащабен концерт, многобройна публика и вечер, която дълго ще се помни.
Сцената в парк „Тюлбе“ събра стотици жители и гости на града, дошли да бъдат част от големия финал на фестивала.
Вечерта започна с казанлъшката група Airbag, които с изпълнението си дадоха силен старт на финалната фестивална вечер и подгряха публиката за големия концерт.
На сцената излезе Орлин Павлов и неговият бенд, които поставиха впечатляващия завършек на трите фестивални вечери.
Със своето сценично присъствие, харизма и характерен стил Орлин Павлов превърна концерта в среща, в която публиката не остана просто зрител – тя стана част от спектакъла.
Песните бяха посрещани с аплодисменти, хората пееха заедно с изпълнителя, а паркът оживя от танци, усмивки и добро настроение.
Заедно с Орлин Павлов на сцената бяха Станислав Арабаджиев – пиано, Кристиан Желев – барабани, Борис Таслев – контрабас и Александър Славчев – китара.
Финалната вечер беше достойният завършек на фестивал, който в продължение на три дни превърна Казанлък в място за среща на публика и талантливи български изпълнители.
Последните акорди бяха последвани от бурни аплодисменти, но едно е сигурно – това не беше просто краят на фестивала. Беше финал, който остави желание за още.