ЦСКА III победи Славия II

Третият тим на ЦСКА постигна първа победа през новото първенство, след като се наложи драматично над втория тим на Славия с 3:2.

Двубоят в Костенец се разви изключително интересно, като момчетата на Даниел Моралес успяха да поведат с 2:0 още до 15-ата минута с попадения на Мартин Ситев и Стефан Крумов. В 32-ата минута обаче нашият тим остана в намален състав заради втори жълт картон на Светозар Евтов, което даде възможност на Славия да се върне в мача. В 64-ата минута съперникът намали, а въпреки че футболист в бял екип също получи червен картон, в 84-ата минута съперникът успя да изравни чрез гол на Валентин Недялков.

Две минути преди края обаче ЦСКА успя да изтръгне победата с нов гол на Мартин Ситев, а драмата бе допълнена от пропуск на Недялков от Славия от бялата точка в даденото от съдията продължение.

В следващия кръг ЦСКА III гостува на Левски II на 12 септември (събота) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Александър Марков, 2. Светозар Евтов, 3. Димитър Буколски, 4. Паоло Ценов, 5. Димитър Христов (к) (89’ 16. Мартин Андонов), 6. Мартин Ситев, 7. Петър Димитров (46’ 13. Никола Теов), 8. Стефан Крумов, 9. Иван Дейков (80’ 19. Валентино Върбанов), 10. Калоян Пулев (89’ 17. Дилян Шишманов), 11. Йоан Андреев (46’ 18. Денислав Величков).

Резерви:

31. Георги Гергинов, 13. Никола Теов, 14. Деян Василев, 16. Мартин Андонов, 17. Дилян Шишманов, 18. Денислав Величков, 19. Валентино Върбанов, 20. Александър Иванов, 15. Виктор Иванов.

Старши треньор:

Даниел Моралес.