Новият корпус на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“ с номинация за Сграда на годината

Модерният учебен корпус в двора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“ е включен в надпреварата за престижното отличие „Сграда на годината“ 2025.

Той е номиниран в категория „Социална инфраструктура – Наука, култура и образование“. 

Новата учебна сграда е на 4 етажа и осигури преминаването в едносменен режим на обучение за близо 2000 ученици от двете гимназии. 

Учебният корпус разполага с 22 класни стаи, две компютърни зали, мултифункционални кътове за почивка и учителска стая. Покривът е превърнат в активна зона за отдих и занимания на открито.

За корпуса на бургаските гимназии можете да гласувате до 15 декември, включително на следния линк: Нов учебен корпус на гимназия „Г. С. Раковски“.

Конкурсът „Сграда на годината“ 2025 се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и е едно от най-популярните и престижни събития в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата. Негов организатор е ГPAДЪT Meдиa Гpyп.

