Изявление на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова относно изказванията на председателя на Военния комитет на НАТО

Обърнахме внимание на неотдавнашното интервю на председателя на Военния комитет на НАТО Дж.Каво Драгоне за вестника Financial Times. Разсъждавайки за реакцията на блока на „хибридните атаки“ от страна на Русия, той заяви, че „превантивните удари могат да се разглеждат като отбранителни действия“. Твърди се, че е време Северноатлантическият алианс да действа „по-агресивно“.

Смятаме изявлението на Дж.Каво Драгоне за евентуални превантивни удари срещу Русия за изключително безотговорна стъпка, показваща готовността на алианса да продължи ескалацията. Виждаме в него умишлен опит за подкопаване на усилията за разрешаване на украинската криза. Тези, които правят подобни изявления, трябва да са наясно с произтичащите от това рискове и потенциални последици, включително за самите членове на алианса.

НАТО отдавна не крие истинските си цели и намерения. В същото време ръководството на блока има наглостта да обвини Русия във „войнствена ядрена реторика“, сплашване и прословутите хибридни атаки, без никакви доказателства за наше участие.

На фона на ескалиращата антируска истерия и всяването на страх от „неизбежно нападение“ от страна на Русия срещу страните членки на блока, подобни изявления не само наливат масло в огъня, но и сериозно разпалват съществуващата конфронтация.

Брюксел обича да повтаря мантрата за „чисто отбранителния“ характер на алианса.

Самоизобличаващите откровения на Дж.Каво Драгоне за „превантивни удари“ слагат дебела черта под тази митология.

