Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Окръжна прокуратура – Бургас задържа обвиняемите за срок до 72 часа и предстои да поиска от съда постоянния им арест

Окръжна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа М.С. и А.С., привлечени като обвиняеми за умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе.

Престъплението е извършено на 13 септември 2026 г., като според данните от разследването двамата обвиняеми са действали като съизвършители.

Установено е, че между тях и пострадалия е възникнал конфликт в питейно заведение, който впоследствие е ескалирал. По данни на прокуратурата на 45-годишния мъж са били нанесени удари с нож в областта на белите дробове, вследствие на които той е починал.

Разследването по случая продължава.

Предстои Окръжна прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.