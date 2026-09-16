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Крими

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Недялко Тенев

Окръжна прокуратура – Бургас задържа обвиняемите за срок до 72 часа и предстои да поиска от съда постоянния им арест

Окръжна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа М.С. и А.С., привлечени като обвиняеми за умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе.

Престъплението е извършено на 13 септември 2026 г., като според данните от разследването двамата обвиняеми са действали като съизвършители.

Установено е, че между тях и пострадалия е възникнал конфликт в питейно заведение, който впоследствие е ескалирал. По данни на прокуратурата на 45-годишния мъж са били нанесени удари с нож в областта на белите дробове, вследствие на които той е починал.

Разследването по случая продължава.

Предстои Окръжна прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

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