ИПГ „Васил Левски“ в Мездра започна учебната година с нова образователна кредитна система

Министърът на отбраната Димитър Стоянов присъства на откриването, а Career Credit System ще проследява знанията, практическите умения и извънкласните дейности на учениците

Министърът на отбраната Димитър Стоянов присъства на тържественото откриване на учебната 2026/2027 година в Иновативна професионална гимназия „Васил Левски“ в Мездра – единственото иновативно училище в общината.

Сред официалните гости бяха представители на Народното събрание, Областна администрация – Враца, Община Мездра, Регионалното управление на образованието и местни институции.

Директорът на гимназията Мирослав Павлов припомни, че преди малко повече от три години именно с участието на Димитър Стоянов в училището е поставено началото на инициативата „Часът по родолюбие“, която впоследствие е възприета и от други учебни заведения в страната.

През годините учениците са имали възможност да се срещнат и разговарят с представители на институциите, образованието, литературата и обществения живот. Според Павлов подобни инициативи са важна част от практическото гражданско образование на младите хора.

Нова система ще проследява развитието на учениците

Акцент на първия учебен ден беше представянето на новата Career Credit System (CCS), разработена от директора Мирослав Павлов на базата на проучен европейски опит и адаптирана към българското училищно образование.

Системата предвижда създаването на личен образователен паспорт, чрез който да се проследява цялостното развитие на учениците. Освен придобитите знания и практически компетентности ще се отчитат и техните извънкласни интереси и дейности в области като доброволчество, изкуство, спорт, екология, патриотично и здравно образование.

През тази учебна година системата стартира с 30 ученици от двете паралелки в VIII клас.

Димитър Стоянов: България има нужда от млади хора с техническо мислене

В приветствието си министърът на отбраната Димитър Стоянов подчерта значението на професионалното образование и връзката му с реалните потребности на пазара на труда.

Той обърна внимание на бързото развитие на изкуствения интелект, информационните технологии и автоматизацията и посочи, че страната има нужда от млади хора с технически знания и добра професионална подготовка, които не само да използват новите технологии, но и да участват в тяхното създаване.

Стоянов акцентира и върху значението на практическото обучение и сътрудничеството между образованието и бизнеса. По думите му зад развитието на железопътната мрежа, модерния транспорт и инфраструктурата стоят знанията и професионализмът на добре подготвени специалисти.

Министърът призова учениците наред с професионалните си умения да развиват качества като почтеност, достойнство и отговорност.

Обновена учебна база

След официалната церемония гостите разгледаха обновената през последните четири години материална база на гимназията. Тя включва модерен STEM център, компютърни и специализирани кабинети, физкултурен салон, фитнес зала и обновена учителска стая.

Директорът Мирослав Павлов подари на министър Стоянов икона на Св. Георги Победоносец, а министърът му връчи почетен плакет. Стоянов се разписа и в почетната книга и дари книги на историческа тематика за училищната библиотека.

През учебната 2026/2027 година в ИПГ „Васил Левски“ в Мездра ще се обучават общо 131 ученици от VIII до XII клас, разпределени в осем паралелки.