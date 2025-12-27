Над 1600 са имениците на Стефановден в община Търговище, сочи справката на отдел ГРАО в местната администрация.

Най-много сред празнуващите днес са кръстените Стефан. Така се казват 483 жители на общината. Сред мъжете, които са именици, кръстените Стоян, са 277 души. Името Станчо носят 39 от господата. На днешния ден празнуват и тези, чието име в превод значи „венец“ – Венцислав или Венцеслав. Така се казват 107 от мъжете в общината.

Сред дамите най-много са кръстените Стефка. Те са 172. Стефанка или Стефана е името на 64 жени. Стефани се казват 51 от жените, Стефания – 10. Кръстените Стоянка са 114.

В деня на Свети Стефан своя имен ден отбелязват и кръстените Стан, Стане, Станка, Стамен/а, Стойко, Стойка, Станимир/а, Станислав/а, Венко и други.

На всички именици и на всички съграждани кметът д-р Дарин Димитров отправя най-сърдечни поздравления и пожелания за здраве и благоденствие. Нека се радваме на една по-добра, по-мирна и успешна Нова 2026 година.

