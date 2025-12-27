ОАЕ постига знакови културни постижения, благодарение на национални инициативи в областта на знанието

Обединените арабски емирства бяха свидетели на редица значими постижения в областта на културата и знанието през 2025 г., като разшириха подхода си към укрепване на националната идентичност, развитие на културния сектор, опазване на материално и нематериално наследство и укрепване на позицията на страната като глобална дестинация за знание, творчество и изкуства.

Федералните и местните усилия продължиха с пускането на висококачествени културни инициативи, откриването на големи музеи, обявяването на значими археологически открития и укрепването на присъствието на ОАЕ на световната културна сцена.

ОАЕ одобри фермата „Шейх Зайед“ в Ал Хаванедж като трети национален обект в страната, наред с „Дар Ал Етихад“ и „Аргуб Ал Седира“, в признание на историческото й значение като място на ключови срещи по време на създаването на Съюза.

Кабинетът одобри изготвянето на федерален закон за културното наследство, чиято цел е да защити, документира, съхрани, управлява и популяризира културното наследство на ОАЕ, да насърчи неговото изучаване, да подобри културния обмен и разнообразието и да гарантира неговата устойчивост.

Министерството на културата стартира Националната политика за съхранение на съвременното архитектурно наследство, която има за цел да създаде национална визия за съхранение на това наследство и подкрепа на идентичността. Кабинетът одобри и общата политика за сектора на цивилизацията с цел да се засили цивилизационният диалог и да се укрепят общите национални ценности.

Издаването на указ на емира за създаване на творчески квартал в Шарджа бележи качествено допълнение към културния сектор, като предоставя нова платформа за реализиране на иновативни проекти и укрепва позицията на Шарджа като център за знания и творчество.

Съветът на Емирствата за балансирано развитие, в партньорство с Министерството на културата, обяви стартирането на широк пакет от програми за подкрепа на творците и занаятчиите и за развитие на културния туризъм. Те включват подкрепа за 20 творчески проекта, обучение на културни посланици и развитие на пазари за традиционни занаяти.

През 2025 г. бяха открити няколко музея, включително teamLab Phenomena Abu Dhabi, Националният музей на Зайед, който разказва историята на ОАЕ от дълбоките й корени до съвременното й възраждане, и Музеят по естествена история в Абу Даби. Дубай също обяви откриването на Музея на изкуството в Дубай, DUMA.

Археологическите открития продължиха в цялата страна. Министерството на културата и туризма – Абу Даби обяви откриването на първото гробище от Желязната епоха в Ал Аин, съдържащо повече от 100 погребални места и погребални артефакти, които хвърлят светлина върху досега неизвестен период от историята на региона.

Разкопки на остров Ал Гала в Ум Ал Кайвайн разкриха нови находки, които показват, че археологическият обект е четири пъти по-голям от първоначалните оценки, включително откриването на уникална каменна платформа, изработена от кости на дугонг, заедно с перли и доказателства за напреднали икономически и социални дейности, датиращи от неолита.

В областта на книжните панаири Международният книжен панаир в Абу Даби 2025 привлече над 400 000 посетители, а 44-тото издание на Международния книжен панаир в Шарджа приключи с над 1,4 милиона посетители, като продължи да държи титлата на най-големия книжен панаир в света по отношение на покупката и продажбата на издателски права.

ОАЕ участва в откриването на няколко реставрирани обекта в иракския град Мосул в рамките на инициативата „Възроди духа на Мосул“, потвърждавайки ангажимента си за защита на световното наследство. Страната отдели 50,4 милиона долара за възстановяването на джамията ал-Нури и минарета Ал-Хадба, както и църквите Ал-Тахера и Ал-Сааа.

Арабското четене продължи да укрепва своята глобална позиция, като привлече повече от 163 милиона ученици от стартирането си и допринесе за по-високи нива на четене и по-силни връзки между поколенията и арабския език. Инициативата получи нова подкрепа чрез дарение от Sobha Group под формата на дарение на стойност 500 милиона AED за разширяване на обхвата на четенето.

ОАЕ успя да впише четири нови елемента в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Изкуството Al Ayyala беше вписано като национален файл като едно от традиционните сценични изкуства, наследени в ОАЕ, заедно с регистрацията на Al Bisht, сватбената процесия и кохл като съвместни арабски файлове.

ОАЕ беше избрана за заместник-председател на Общото събрание на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Организацията обяви също така включването на емирския поет Ахмед бин Сулайем и Университета на Обединените арабски емирства в програмата си за чествания за 2026–2027 г.

