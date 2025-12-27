Стотици семейства в Кюстендил получиха хранителни продукти и ваучери за Рождество Христово!

МЛАДЕЖИ, СПОРТИСТИ И ДУХОВНИЦИ се обединиха, като раздадоха хранителни продукти на възрастни самотни хора и семейства в неравностойно положение, в рамките на благотворителната кампания на енориашите към храм „Св. Димитър“- „Подай ръка за Рождество Христово 3“!

ВАУЧЕРИ за пазаруване, на стойност 5 000лв, лакомства, плодове и продукти за празничната трапеза, бяха осигурени от кюстендилци с добри и милосърдни сърца

Най-малкият доброволец тази година в кампанията беше едва на 5-годишна възраст, като талантливите гимнастички от Клуб по художествена гимнастика Ritmica Asya , с треньор Petrova Asya се включиха в кампанията и показаха, че младите спортни надежди в Кюстендил са щедри и милосърдни към своите съграждани!

Сред доброволците, които се включиха в кампанията по набирането и раздаването на продуктите бяха и младежи от гимназиите в Кюстендил, както и посетители на храм „Св. Димитър Солунски“.

За поредна година, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Патриарх Български Даниил, със съдействието на Кюстендилска духовна околия , институции, бизнес, спортни клубове , неправителствени организации и милосърдни християни „подадоха ръка“ на нуждаещи се, в навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово!

Организаторите изказват дълбока благодарност към всички дарители и доброволци, както и на Читалище Братство Кюстендил и Читалище Пробуда Кюстендил ,че подкрепиха тяхната традиционна инициатива!

В рамките на кампанията „Подай ръка за Рождество Христово 3“ бяха посетени домовете на нуждаещи се семейства не само в град Кюстендил, но и в околните села, и малки населени места!

Божието благословение и велика милост да бъдат над всички вас ! Светли и благословени празници! Амин!

