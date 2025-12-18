Коледно тържество на приемните семейства от Област Добрич

На 17.12.2025г.се състоя Коледното тържество на приемните семейства от област Добрич.

На събитието присъстваха 30 приемни родители и 33 деца на различна възраст. По-големите деца се забавляваха в детския кът на ресторанта, където Дядо Коледа зарадва с подарък всяко дете, съобразно възрастта.

Приемните родители получиха символичен подарък от Община град Добрич- мини коледно дръвче. С този жест Общината засвидетелства уважение към хората, които са се посветили на мисията да бъдат приемни родители и да отглеждат деца, които поради различни причини не могат да бъдат със своите биологични родители.

По време на празника, приемните родители подкрепиха благотворителна кауза и дариха сумата от 400 лв. за младо семейство с петмесечно бебе от Добрич. Със средствата са закупени и дарени бебешки храни, дрехи, памперси и други консумативи за детето.

