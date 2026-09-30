Музиката и традициите оживяват на Малката главна с Есенен панаир на занаятите Пловдив 2026



Регионалната занаятчийска камара – Пловдив кани пловдивчани и гостите на града на традиционния Есенен панаир на занаятите, който ще се проведе от 1 до 4 октомври 2026 г. по емблематичната ул. „Райко Даскалов“ (Малката главна).

В импровизирани работилници над 60 майстори от цялата страна ще представят своето творчество и ще демонстрират богатството на българските традиции: художествена керамика, кожени изделия, ножарство, художествено плетиво, дърворезба и обработка на дърво, свещолеене, авторски накити от благородни метали и други материали.

Тематичен акцент: „От ръцете на майстора – инструмент с душа“

Тази есен Малката главна се превръща в пространство на живото майсторство, традициите и музиката. Под мотото „От ръцете на майстора – инструмент с душа“ панаирът поставя във фокус занаята „изработване на музикални инструменти“ и невидимия път от суровия материал до инструмента, който оживява в ръцете на музиканта.

Как майсторът разбира кога материалът е готов да зазвучи? Как от обикновено парче дърво се ражда инструмент с характер и собствен глас? какво е необходимо, за да бъде той не просто красив предмет, а истинска музикална творба?

На тези въпроси ще отговорят петима изявени майстори, които пред очите на посетителите ще демонстрират различни техники, материали и етапи от създаването на традиционни и класически инструменти. В специалната зона „Майсторска среща“ ще можете да видите отблизо как се раждат гъдулки, тамбури, кавали, цигулки, виоли и каба гайди, да се докоснете до тях и да чуете техния уникален звук.

Основни акценти в събитието

„От ръцете на майстора – инструмент с душа“: Срещи и демонстрации с петима майстори с богат опит и личен почерк:

Степан Демирджиян – Пловдивският лютиер разкрива етапите от изработването и реставрацията на цигулки, виоли и лъкове. В работата си той използва внимателно подбрана дървесина, част от която е съхнала естествено в продължение на десетилетия.

Деян Денчев – Потомствен гъдулар, който изследва акустиката и конструкцията на инструментите, представяйки свои авторски разработки на българската гъдулка и тамбура.

Кръстьо Димов – Майстор на кавали и професионален музикант, свързан повече от три десетилетия с Оркестъра за народна музика на БНР. Той продължава потомствена традиция, съчетавайки познанията на изпълнителя с уменията на майстора.

Пламен Петров – Посветил близо три десетилетия на лютиерството. Завършва специалност „Лютиерство“ в Художествената гимназия в Казанлък и усъвършенства уменията си в Кремона – световната столица на лютиерското изкуство.

Илия Учиков – Майстор и преподавател по каба гайда, който повече от 15 години изработва инструменти, а от 26 години предава знанията си на младите поколения.

Интерактивна зона „Докосни се до занаят“: Безплатни творчески работилници за малки и големи. Посетителите ще могат сами да изработят бижу, да усетят звука на гайдата, да сътворят свещ или да изплетат изделие за спомен.

Безплатни творчески работилници за малки и големи. Посетителите ще могат сами да изработят бижу, да усетят звука на гайдата, да сътворят свещ или да изплетат изделие за спомен. Игра-томбола „Открий и спечели“: Включете се в играта, като откриете условията и талоните в зоната „Майсторска среща“. Наградите ще бъдат изтеглени на 4 октомври от 14:00 ч.

Включете се в играта, като откриете условията и талоните в зоната „Майсторска среща“. Наградите ще бъдат изтеглени на 4 октомври от 14:00 ч. „Занаятчийска загадка“: Любопитна игра с награди, която ще ви предизвика да научите повече за традиционните български занаяти.

Любопитна игра с награди, която ще ви предизвика да научите повече за традиционните български занаяти. Празнично дефиле (2 октомври, 17:00 ч.): Цветно шествие ще тръгне от сградата на Община Пловдив и ще премине по Главната улица под музикалния съпровод на майстора на тъпани Асен Мусов и фолклорен ансамбъл „Тракийска младост“ към СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив. Гражданите и гостите на града са поканени да се включат в дефилето, което ще завърши с официалното откриване на панаира от 17:30 ч. на площад „Римски стадион“.

Програма по дни и часове

1 октомври (четвъртък)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Демонстрации и базар на авторски изделия 12:00 – 16:00 ч. – Безплатна работилница „Докосни се до занаят“: Владимира Владимирова ви повежда към магията на ръчно създадените бижута

2 октомври (петък)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Демонстрации и базар на авторски изделия 10:30 – 17:00 ч. – „От ръцете на майстора – инструмент с душа“: Срещи и демонстрации с изявените майстори: Степан Демирджиян (цигулки и виоли) Деян Денчев (гъдулки и тамбури) Кръстьо Димов (кавали) Пламен Петров (цигулки и виоли) Илия Учиков (каба гайда)

– Срещи и демонстрации с изявените майстори: 12:00 – 15:00 ч. – Безплатна работилница „Докосни се до занаят“: „Звукът на гайдата“ с Димитър Чолаков от Музикална фолклорна школа „Челебийче“. Всеки желаещ ще може да опита да свири на гайда или да се докосне до инструмента по време на открития урок.

– „Звукът на гайдата“ с Димитър Чолаков от Музикална фолклорна школа „Челебийче“. Всеки желаещ ще може да опита да свири на гайда или да се докосне до инструмента по време на открития урок. 17:00 ч. – Празнично дефиле със занаятчиите: Маршрут: Община Пловдив → площад „Римски стадион“

– Маршрут: Община Пловдив → площад „Римски стадион“ 17:30 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ на Есенния панаир на занаятите – пл. „Римски стадион“

– – пл. „Римски стадион“ През целия ден: Игра-томбола „Открий и спечели“ (условия и талони в зона „Майсторска среща“; теглене на 4 октомври от 14:00 ч.)

3 октомври (събота)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Демонстрации и базар на авторски изделия 10:30 – 17:00 ч. – „От ръцете на майстора – инструмент с душа“: Срещи и демонстрации с майсторите (Степан Демирджиян, Деян Денчев, Кръстьо Димов, Пламен Петров, Илия Учиков)

– Срещи и демонстрации с майсторите (Степан Демирджиян, Деян Денчев, Кръстьо Димов, Пламен Петров, Илия Учиков) 11:00 – 13:00 ч. – „Занаятчийска загадка“: Игра с награди

– Игра с награди 12:00 – 16:00 ч. – Безплатна работилница „Докосни се до занаят“: Тихомир Спасов ви помага да създадете своя красива свещ

– Тихомир Спасов ви помага да създадете своя красива свещ През целия ден: Игра-томбола „Открий и спечели“ (в зона „Майсторска среща“)

4 октомври (неделя)

10:00 – 17:30 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Демонстрации и базар на авторски изделия 10:30 – 16:30 ч. – „От ръцете на майстора – инструмент с душа“: Срещи и демонстрации с майсторите (Степан Демирджиян, Деян Денчев, Кръстьо Димов, Пламен Петров, Илия Учиков)

– Срещи и демонстрации с майсторите (Степан Демирджиян, Деян Денчев, Кръстьо Димов, Пламен Петров, Илия Учиков) 12:00 – 16:00 ч. – Безплатна работилница „Докосни се до занаят“: Творческо ателие с Росица Кирилова, където ще можете да изплетете изделие за спомен

– Творческо ателие с Росица Кирилова, където ще можете да изплетете изделие за спомен 14:00 ч. – Финал на играта „Открий и спечели“: Изтегляне на печелившите талони и връчване на наградите!

Вход свободен за всички събития!

Организатор е Регионална занаятчийска камара – Пловдив. Събитието е финансирано от Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 г., с подкрепата на ХОЛДИНГ КЦМ 2000.