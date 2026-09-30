Костадин Костадинов от Русе: Колективната цел на България трябва да дойде от мечтите на българския народ, а не от самозвани политици

Костадин Костадинов посети градовете Русе, Бяла и Две могили, където проведе разговор за бъдещето на България.

България, в която справедливостта се крепи на силна държава и активно гражданско общество, която поставя образованието, науката и развитието на своите деца сред най-важните национални цели.

Костадинов в Русе пред журналисти заяви, че отправя едно послание към българските граждани – да бъдат активни и да гласуват.

“Да определят съдбата на България с вота си, защото последните години ние имаме един голям проблем като общество – престанахме да вярваме, че от нас зависи нещо. Разпокъсани в поредица от спорове за това какво да бъде миналото ни, какво е настоящето ни, забравяме, че всъщност най-важният разговор, който трябва да водим, е разговорът за бъдещето. И точно поради тази причина ние, от „Възраждане“, в тази кампания поставяме най-важния въпрос: Каква трябва да бъде България след 10, след 20 години?”

Той добави, че България има нужда от нова колективна цел, за която е нужен различен разговор. Разговор, който кандидатът за президент има желание да проведе с всички български граждани.

След Русе Костадинов посети Две могили, където се срещна с пенсионерите от местния пенсионерски клуб. Хората, градили България, изразиха желание тя да се развива и да се превърне в просперираща държава за децата и внуците им, които да искат да останат тук, а не да търсят препитание зад граница. Пред тях Костадинов каза:

“Имаме минало, с което да се гордеем. Бъдещето ни обаче не може да бъде построено с понятията, страховете и разделенията на прехода. Не можем постоянно да избираме между чужди готови отговори. Не може все някой друг да мисли вместо нас. Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел. И тази цел трябва да дойде по различен начин. Не от самозвани политици или чужди посолства, а от недрата и мечтите на българския народ”, каза кандидатът за президент на “Възраждане” и добави, че той непрекъснато е сред хората не само в кампанията, в която е кандидат за президент, защото отговорите са при хората, при българския народ.”

В град Бяла Костадинов отново се срещна с гражданите на площада, с всички поговориха за различния избор пред България., а на желаещите подари и учебници по Родинознание за 1-4 клас,

Костадин Костадинов постави пет приоритета пред себе си, които са определени от участващите в анкетата на “Възраждане” при избора на кандидатура за президент и вицепрезидент. Над 16 000 човека определиха следните най-важни задачи пред българския президент:

независимостта на България;

да бъде благоденстваща държава, която гарантира стабилни доходи, сигурност и спокойствие на своите граждани;

българската държава да бъде обединена, защото ние в момента сме общество, разпокъсано на най-различни фракции, лагери, групички, които не просто не се харесват, но вече откровено се мразят. Това поставя под въпрос бъдещето на българската нация като такава;

да организираме и да подсигурим научен и образователен просперитет на държавата и на обществото;

на пето място – българските управляващи трябва да гарантират силата на държавата. За тази цел трябва да имаме силна армия, защото без армия не можем да имаме и да гарантираме нито независимостта си, нито благоденствието си, нито обединението си, нито научно-образователния си напредък.

Днес Костадин Костадинов продължава своята предизборна обиколка, като ще посети в 17:00 ч. град Аксаково, а в 18:30 ч. град Провадия и в двата града срещите с граждани ще се проведат на централните им площади.

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