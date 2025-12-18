Митрополит Киприан ще дирижира Рождественския концерт на Музикалното училище в Стара Загора

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан ще дирижира Рождественския концерт на НУМСИ „Христина Морфова“.

Събитието е на 20 декември от 18:00 часа в залата на Културен център Стара Загора. В програмата са включени изпълнения на Катедралния хор „Св. Николай“, солистите Елена Баръмова, Елена Мишинова – Крумова, Даниела Нинева и Борис Тасков, хора на НУМСИ „Христина Морфова“ с художествен ръководител Стефка Минкова, струнния оркестър „4 Strings Junior“ с художествени ръководители Нели Хазан и Константин Косев, както и духовия оркестър с ръководител Иван Добрев.

„Рождество Христово е единият от двата големи общохристиянски празници, които отличават християнството от всички други религии. На Рождество Христово отбелязваме раждането на Бога като малко бебе, което бележи началото на края на тъмнината, която покрива човечеството. Заповядайте на един по-различен Рождественски концерт, в който да си припомним, че смисълът на Рождеството е Христос; че Доброто, в крайна сметка побеждава; че Светлината се ражда на най-неочаквани места – дори и във витлеемска ясла“, споделят в аванс организаторите от НУМСИ „Христина Морфова“.

Присъстващите ще могат да подпомогнат и каузата на най-младото училище по изкуства в България, в което се обучават над 350 ученици в 22 специалности. Една от тях е „Ударни инструменти“. В нея учениците се учат да свирят на всякакъв вид музикални инструменти, при които звукоизвличането е чрез удар – барабани, тимпани, чинели, маримба, вибрафон. От над 45 години в „кабинета по ударни“ се помещава един инструмент, който е бил свидетел на обучението на десетки ученици. Един вибрафон с толкова много спомени и история, но с все по-малко възможност да служи адекватно на учениците, които се стремят да развиват своите таланти и умения. От училището стартират дарителска кампания, чиято цел е да се събере сумата, необходима за закупуването на нов и съвременен инструмент, който да заеме мястото на сегашния – 1 милион монети от по 1 стотинка. Или, с други думи – 10 000 лева.

