Рождественски концерт „Заедно към вярата и надеждата“ на Държавна опера Пловдив

На 17 декември с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Държавна опера Пловдив изнесе „Музика на светлината“ – Рождественски концерт „Заедно към вярата и надеждата“ с участието на над 150 певци и музиканти.

На празничния спектакъл в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив присъстваха Пловдивският митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп и Смолянският епископ Висарион – викарии на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, маестро Диан Чобанов – директор на Държавна опера Пловдив, г-н Радомир Чолаков – зам.-председател на КЗК, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов – ректор на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, архиерейски наместници на Пловдивска епархия, свещеници от града, държавни и общински служители, общественици и културни дейци.

Преди официалното начало Хорът на пловдивските момчета с ръководител г-жа Милка Толедова посрещна публиката във фоайето с рецитал от Rождественски песни.

Първи на сцената се качи девическият хор „Детска китка“ с диригент г-жа Яна Делирадева, който изпя църковни песнопения и любими детски песни. След тях хорът на Операта с диригенти г-н Цветан Цветков и г-жа Атанаска Попова покори сърцата на любителите на църковната музика с виртуозните си изпълнения. След това зрителите отново за кратко излязоха във фоайето, за да чуят втората част от рецитала на Хора на пловдивските момчета. Митрополит Николай благодари на децата за сладкогласните изпълнения и ги благослови.

По-късно дойде ред и на кулминацията на концерта – Коронационна меса от Волфганг Амадеус Моцарт, изпълнена от хора с диригент г-жа Атанаска Попова, оркестъра на Пловдивската опера с диригент г-н Петър Тулешков и солистите г-жа Евгения Ралчева, г-жа Мария Радоева, г-н Марк Фаулър и г-н Божидар Божкилов. За пръв път в историята великото произведение на Моцарт прозвуча с автентичния православен Символ на вярата.

Накрая архипастирят на Пловдивска епархия се обърна към всички с вдъхновено слово, в което благодари на участниците за прекрасните изпълнения:

„Ангелите в Рождественската нощ пеят и ни призовават и ние да чуем със сетивата на душите и сърцата си ангелското химнословие и да възкликнем: „Слава във висините Богу, на земята мир и между човеците благоволение“. В тия подготвителни дни и тази вечер душите ни, сърцата ни са потопени в божествена красота. Красота, която е отображение на божествената благодат, на божествената енергия на Светия Дух, който се е излял в изобилие на тия прекрасни певчески и музикални таланти. И те създадоха една уникална Рождественска атмосфера, която отвори сърцата ни и ги превърна в ясли, в които да се роди Богомладенецът Иисус Христос“.

Митрополит Николай поздрави маестро Диан Чобанов с избора му за директор на Държавна опера Пловдив и благослови участниците и зрителите на Рождественския концерт.

