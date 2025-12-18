И днес в Пещера: Коледни истории, магия и музика

Коледното настроение в града продължава да набира скорост.

Днес от 11:00 ч., на площад „България“ ще научим любопитни „Коледни истории край елхата“ с участието на НЧ „Развитие -1873 “. От 17:00 ч., на сцената ще бъде изнесен концерт „Светлина в душите“ с участието на ученици от ОУ „П. Р. Славейков“. В 17:40 ч., „Музикалната кутия на Дядо Коледа“ ще прослави в песен и музика предстоящите светли дни. В 18:30 ч., в салона на НЧ „Развитие“ ще започне концерта на Ню АРТ център „Коледна магия“.

