Кметът на Пещера Йордан Младенов прие официална делегация от турската община Сома
Кметът на Община Пещера Йордан Младенов прие официална делегация от Община Сома, Република Турция, водена от кмета Серджан Окур. На срещата присъстваха служители от Общинска администрация, Васил Филев- председател на местния парламент и общински съветници от двете Общини. В състава на делегацията бяха заместник- кметът Несрин Чърак, членът на Общинския съвет Ерсин Армаган, Айла Ярар- член на управителния съвет на Сдружението на помаците в община Сома, и Хюсейин Коджааян- директор на Дирекция „Изменение на климата и нулеви отпадъци“.
„Приветствам ви с добре дошли в един град, станал символ на етническа толерантност в България. Пещера се гордее с исторически и архитектурни паметници от различни епохи. Градът ни е пример със своите постижения в областта на образованието, културата и спорта“, каза в приветствието си кметът Йордан Младенов.
Той представи пред гостите историята на Пещера, развитието на икономиката, културния и спортния живот на града, неговите забележителности, както и плановете на ръководството на Общината за бъдещото развитие на града. Гостите изразиха изключителните си впечатления от Пещера. Делегацията от Сома запозна домакините с особеностите на своя регион- община с население около 111 800 жители (по данни от 2022 г.), разположена на площ от 820 кв. км в провинция Маниса, Западна Турция.
„Сома е важен индустриален център. В района се намират множество мини за лигнитни въглища, както и две топлоелектрически централи. Едната от тях задоволява 10% от нуждите на Турция от електроенергия. Областта е известна и със своите минерални води, които се използват за балнеолечение и СПА туризъм“, подчерта кметът Серджан Окур.
В хода на срещата двамата градоначалници обсъдиха възможностите за побратимяване между общините Пещера и Сома. Кметът Младенов изрази увереност, че подобно партньорство ще бъде основа за развитие на приятелски отношения и взаимно доверие, както и за реализация на съвместни инициативи в сферите на културата, образованието, младежките политики, туризма, икономиката и устойчивото развитие.
По време на визитата турската делегация посети крепостта „Перистера“, новия Младежки център и други местни забележителности. В програмата беше включено и посещение на „Биовет“ АД, където гостите се срещнаха с ръководството на компанията.
В края на визитата Йордан Младенов и Серджан Окур изразиха взаимно желание за побратимяване между двете общини и обмениха паметни подаръци като символ на приятелство и бъдещо сътрудничество. Двамата Кметове се договориха за последващи срещи, на които да бъдат уточнени конкретните стъпки за реализация на общите цели и инициативи.