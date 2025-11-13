Румен Радев: Гласът на младите хора в Европа е важен за отстояването на върховенството на правото и демокрацията

Младите европейци трябва не само да бъдат активно включени в процеса на взимане на решения, свързани с бъдещето на континента, но и да се чувстват ангажирани с отговорността да отстояват демокрацията и върховенството на правото в своите държави.

Това заяви президентът Румен Радев на среща с председателя на Европейския младежки форум Рареш Войку. Той е на посещение у нас по повод честването на 15-годишнината от основаването на Националния младежки форум – най-голямата младежка платформа в България, и на 10-годишнината от приемането на българската организация в Европейски младежки форум /ЕМФ/.

По време на срещата беше обсъдено значението на демокрацията за младите хора в Европа и необходимостта те да бъдат привлечени в обществено-политическите процеси с активна гражданска позиция. Рареш Войку изрази притеснение, че все по-често младите европейци приемат демокрацията за даденост, което е предпоставка за ерозия на европейските принципи и ценности.

Необходимостта от придобиване на знания и умения, които да правят младите европейци конкурентоспосбни в глобален мащаб, също беше обсъдена по време на срещата. Президентът Радев заяви, че ключов фактор за това е създаването на научно-техническа инфраструктура във всяка европейска държава, както и адекватни образователни програми. Президентът Радев отбеляза и значението на физическата активност сред младите хора като превенция срещу различни зависимости, както и за формиране на психическа и ментална стабилност. Във връзка с това Румен Радев открои значението на инициативата „Спортувай с президента“, стимулираща младите хора у нас да водят здравословен начин на живот.

Рареш Войку приветства свикания от президента Консултативен съвет за национална сигурност, посветен на темата за злоупотребата с наркотични вещества сред подрастващите, както и залегналата концепция за цялостен подход за решение на проблема. По думите му, агресията сред младите, цифровата зависимост и разпространението на наркотици са сериозно изпитание в цяла Европа.

В разговора днес участваха Атанас Радев – председател на Националния младежки форум, д-р Лилия Еленкова – заместник-председател на Бюрото на Комитета по управление на младежта на Съвета на Европа, както и студенти, които са част от стажантската програма на Администрацията на президента.

