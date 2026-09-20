Казанлък ще отбележи тържествено 118 години от Независимостта на България

Празничната програма на 22 септември ще започне с водосвет в храм „Успение на Пресвета Богородица“

Казанлък ще отбележи тържествено 118 години от обявяването на Независимостта на България на 22 септември 2026 г.

Община Казанлък, Исторически музей „Искра“, Музеят на фотографията и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ канят жителите и гостите на града да се присъединят към честването.

Тържествената програма ще се проведе в храм „Успение на Пресвета Богородица“, в близост до Универсалния магазин, и ще започне в 10:30 часа с празничен водосвет.

От 10:50 часа ще бъдат произнесени поздравителни слова, след което програмата ще продължи с музикални изпълнения.

В честването ще участват гвардейският оркестър към Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ и Гергана Стойкова от школа „Орфей“.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Казанлък да се включат в празничното отбелязване на Деня на Независимостта.