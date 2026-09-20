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Спорт

ЦСКА определи групата за гостуването на Локо Пд

Недялко Тенев

„Червените“ излизат на стадион „Христо Бонев“ днес от 17:45 часа в двубой от 10-ия кръг на Първа лига

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Локомотив Пловдив в среща от 10-ия кръг на Първа професионална лига.

Двубоят ще започне в 17:45 часа на стадион „Христо Бонев“ в Пловдив.

В групата на „червените“ попаднаха общо 22 футболисти.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Анжело Мартино, Бари Котър, Мохамед Брахими, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.

Срещата между Локомотив и ЦСКА е сред акцентите в програмата на 10-ия кръг в българския футболен елит.

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