Стара Загора посрещна Осмата въздушна обиколка на България

Полетите над града предизвикаха особен интерес, а авиационните прояви ще се завърнат на 3 и 4 октомври

Летище Стара Загора посрещна участниците в Осмата въздушна обиколка на България, която привлече многобройна публика и даде възможност на посетителите да се докоснат отблизо до света на авиацията.

Най-голям интерес предизвика възможността за полет над Стара Загора. Много от посетителите пожелаха да се качат на борда и да видят града от въздуха.

Сред гостите на събитието беше и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора Петко Крумов.

Паралелно с авиационната програма преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ проведоха мотивационни лекции с кариерна насоченост. Посетителите получиха информация за възможностите за обучение и професионална реализация в авиационния сектор.

Част от програмата беше и инициативата „Стани един от нас“, в рамките на която бяха представени учебно оръжие и боеприпаси, практически упражнения и демонстрации по гражданска защита с участието на ученици от Клуб „Приятели на Българската армия“.

Осмата въздушна обиколка на България се провежда от 19 до 21 септември 2026 г. и е посветена на 100 години от Първата въздушна обиколка на България, състояла се през 1926 г. Инициативата отбелязва и 130 години от рождението на двама известни български авиационни дейци – полк. проф. Цветан Лазаров и инж. Асен Йорданов.

Организатори са Фондация „Български ВВС“, Асоциация „Приятели на българската армия“, АОРА, АСАБ, БАА и АБАИ.

За хората, които не са успели да посетят събитието, авиационни прояви на летище Стара Загора ще има отново на 3 и 4 октомври 2026 г.