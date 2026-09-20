Ирански генерал: Съдбата на Саддам очаква Тръмп и Нетаняху

Съветникът на главнокомандващия на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Иран ще продължи да се противопоставя на западния икономически натиск

Иранският генерал Рамазан Шариф, съветник на главнокомандващия на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, отправи остро послание към американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

По думите му, след неуспехите на бойното поле противниците на Иран отново са прибегнали до санкции и икономически натиск.

Шариф заяви, че иранското общество се сблъсква с подобни мерки през последните 47 години и според него страната е успявала да ги овладява и преодолява.

Той свърза настоящото напрежение и с цените на енергийните ресурси в САЩ и Европа, като изрази мнение, че последиците от конфликта ще принудят западните държави да признаят поражение пред „съпротивата на Иран“. Това представлява позиция на иранския военен представител.

„Благодарение на съпротивата и смелостта на народа и подчинението на ръководството, същата съдба, която сполетя Саддам и режима на Баас, очаква Тръмп, Нетаняху и всички техни поддръжници“, заяви Шариф.