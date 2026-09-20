Левски II победи Етрополе с 3:1 като гост

Радостин Стоилов, Ернан Ангелов и Пиер Дамянов донесоха успеха на „сините“ в Югозападната Трета лига

Вторият отбор на Левски постигна победа с 3:1 като гост на Етрополе в среща от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Сините“ поведоха още в 12-ата минута. Капитанът Радостин Стоилов се разписа след подаване на Иво Мотев. Само три минути по-късно Ернан Ангелов удвои преднината след асистенция на Георги Камбитов.

В 63-ата минута Пиер Дамянов направи резултата 3:0, като за втори път в двубоя асистенцията беше на Иво Мотев. Домакините успяха да върнат едно попадение в 69-ата минута, но до нова промяна в резултата не се стигна.

Воденият от старши треньора Стоян Димов тим вече има актив от 8 точки във временното класиране.

Левски II: Мартин Емилов, Любен Бакърджиев, Антон Манов, Христо Аргиров, Пиер Дамянов (81′ Калоян Петров), Сашо Грънчаров, Ернан Ангелов (72′ Петър Люцканов), Радостин Стоилов (к), Андрей Нешев (81′ Денис Милетиев), Георги Камбитов (46′ Александър Калчев), Иво Мотев (63′ Калоян Деянски).